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Ukraynalı kadın paraşüt pilotu denize düştü, dili boğazına kaçtı - Son Dakika

Ukraynalı kadın paraşüt pilotu denize düştü, dili boğazına kaçtı

24.10.2021 20:26
Ukraynalı kadın paraşüt pilotu denize düştü, dili boğazına kaçtı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında tekli uçuş yapan Ukrayna uyruklu yamaç paraşütü pilotu Maria Protsluk (28), denize düştü.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında tekli uçuş yapan Ukrayna uyruklu yamaç paraşütü pilotu Maria Protsluk (28), denize düştü. Dili ters dönüp boğazına kaçan pilot, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu ölümden döndü.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde düzenlenen 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde Ukrayna uyruklu Maria Protsluk, Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden tekli uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan sonra süzülerek inişe geçtiği sırada belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı DEGAK-22 botunda görevli dalış timi, kısa sürede olay yerine ulaştı. Sudan çıkartılarak bota alınan Protsluk'un dilinin ters dönüp boğazına kaçtığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesi sonucu ölümden dönen Maria Protsluk, kıyıda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırılan Protsluk'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Ukraynalı kadın paraşüt pilotu denize düştü, dili boğazına kaçtı

Sahil Güvenlik, Ölüdeniz, Ukrayna, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukraynalı kadın paraşüt pilotu denize düştü, dili boğazına kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı kadın paraşüt pilotu denize düştü, dili boğazına kaçtı - Son Dakika
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