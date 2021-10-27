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Ulaş Kaymakamı Sözen köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Sözen köy ziyaretlerine devam ediyor

27.10.2021 09:14
Ulaş Kaymakamı Sözen köy ziyaretlerine devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen'in köy ziyaretleri sürüyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen'in köy ziyaretleri sürüyor.

Sözen, ilçeye bağlı Örenlice, Kapukaya ve Çavdar köylerini ziyaret etti.

Köylerde muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Sözen, incelemelerde bulundu, muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet eden Sözen, sorunları, istek ve talepleri dinledi.

Sözen, köylerdeki sorunların çözüme kavuşturulması konusunda kaymakamlık imkanları dahilinde desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Sözen'e köy ziyaretlerinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sıdıka Özkan, İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı da eşlik etti.

Ulaş Kaymakamı Sözen köy ziyaretlerine devam ediyor
Ulaş Kaymakamı Sözen köy ziyaretlerine devam ediyor
Ulaş Kaymakamı Sözen köy ziyaretlerine devam ediyor

Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş Kaymakamı Sözen köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika


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