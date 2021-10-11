Ulaş Kaymakamı Sözen öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, öğrencilerle buluştu.

Ulaş İlkokulu'nda öğrencilerle sohbet eden Sözen, eğitimin önemini anlattı.

Sözen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede öğrencilerden hijyene ve tedbirlere uymalarını istedi.

Ulaş'ta eğitimde başarının artırılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalıştıklarını söyleyen Sözen, "Öğretmenlerimizden ricamız öğrencileri motive edecek her çalışmanın içinde yer almalıdırlar. Çünkü onlar bizim geleceğimiz." dedi.

Sözen'e ziyareti sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül eşlik etti.