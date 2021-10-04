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Ulaş'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Ulaş'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

04.10.2021 12:03
Ulaş'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) kazanan öğrenciler ödüllendirildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) kazanan öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, bursluluk sınavını kazanan öğrencileri okullarında ziyaret etti. Sınavı kazanan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Gül, kitap hediye etti.

Okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Gül, "Öğrenci öğretmen ilişkisindeki güzel örneklerden biri olan bu başarıdan dolayı idarecileri ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Öğrenci başarısı okul aile işbirliği, istikrar ve dikkatli bir çalışmayla mümkündür." diye konuştu.

Gül, ilçede başarının artırılması için her türlü desteğin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ulaş'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Ulaş'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Kitap, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika


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