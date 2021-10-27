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Ulaş'ta kadınlara yönelik "çeyiz ürünleri hazırlama" kursu açıldı - Son Dakika

Ulaş'ta kadınlara yönelik "çeyiz ürünleri hazırlama" kursu açıldı

27.10.2021 11:27
Ulaş'ta kadınlara yönelik

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik "çeyiz ürünleri hazırlama" kursu açıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik "çeyiz ürünleri hazırlama" kursu açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi ek binasında açılan ve 312 saat sürecek kursa 13 kursiyer katılıyor.

El Sanatları Teknolojisi nakış öğretmeni Neslihan Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde evleri gezerek ev hanımlarıyla kurs açma konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

İstek doğrultusunda çeşitli kurslar açtıklarını belirten Karakaş, "Kadınlarımızın istekleri doğrultusunda kurslarımızı açıyoruz. Kurs bitiminde kursiyerler sınava tabi tutulacak, sınavda başarılı olan kursiyerler sertifikalarını alacak. Elimizden geldiğince kadınlarımıza faydalı olmaya gayret gösteriyoruz. Kursiyerlerimiz, aldıkları eğitimler sonucu evlerinde ürettikleri ürünlerle önce kendi ihtiyaçlarını karşılarken, bir süre sonra da aile bütçelerine katkıda sağlayabilecekler." ifadelerini kullandı.

Ulaş'ta kadınlara yönelik çeyiz ürünleri hazırlama kursu açıldı
Ulaş'ta kadınlara yönelik çeyiz ürünleri hazırlama kursu açıldı

Halk Eğitimi Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş'ta kadınlara yönelik 'çeyiz ürünleri hazırlama' kursu açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ulaş'ta kadınlara yönelik "çeyiz ürünleri hazırlama" kursu açıldı - Son Dakika
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