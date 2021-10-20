Ulaş'ta "Köprü Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim materyalleri dağıtıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, "Köprü Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim materyalleri dağıttı.

Sivas Valiliği himayelerinde yürütülen "Köprü Projesi" kapsamında 7, 8 ve 12. sınıflar için hazırlanan eğitim materyalleri Sözen tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Öğrencilerin bu imkanı iyi değerlendirmelerini ve dağıtılan materyalleri okumalarını isteyen Sözen, eğitimde başarılı olmaları için öğrencilere her türlü desteğin verildiğini söyledi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül de katıldı.