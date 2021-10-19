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395 tarihi köprü restore edildi - Son Dakika

395 tarihi köprü restore edildi

19.10.2021 18:28

395 tarihi köprü restore edildi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 395 tarihi köprüyü restore ettiklerini açıkladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 395 tarihi köprüyü restore ettiklerini açıkladı.

395 tarihi köprü restore edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 395 tarihi köprüyü restore ettiklerini açıkladı

TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 395 tarihi köprüyü restore ettiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tokat'ta restorasyonu tamamlanan 770 yıllık Hıdırlık köprüsünün açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, 395 tarihi köprüyü restore ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi köprülerimizde restorasyon çalışmaları yaptık. Tarihi Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Kastamonu'daki Taşköprü, Büyükçekmece diğer adıyla Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, Ani Köprüsü bunlardan yalnızca birkaçı. Restorasyonlarını tamamlayarak, kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 395' buldu. 861 tarihi köprünün de restorasyon uygulama projelerini tamamladık. Afyon'da bulunan Tarihi Kırkgöz Köprüsü, Selçuklu Dönemine ait Develioğlu Köprüsü, batman çayı üzerinde roma dönemine ait Perpira Köprüsü, Edirne uzun köprü gibi 31 tarihi köprünün de restorasyon uygulama çalışmalarına devam ediyoruz. Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı ve kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Daha dün Silivri'deki Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü'nün restorasyonlarını tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirdik. Bugün de Tarihi Hıdırlık Köprüsü'nü, hizmete açıyoruz" dedi.

770 yıllık köprü yeniden hizmete açıldı

Törende konuşan Karaismailoğlu, açılışı yapılan köprünün 1250 yılında Selçuklular döneminde yapıldığını belirtip, "Bu kapsamda Restorasyonunun tamamlanmasıyla bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Tarihi Hıdırlık Köprümüz, Yeşilırmak üzerine 1250 yılında, Selçuklular döneminde inşa edilmiştir. Asırlardır kitabesi ve özgün yapısı ile günümüze kadar gelen köprümüz, 5 dairesel kemere, 6 ayağa sahiptir ve uzunluğu 116 metredir. Tokat'ın sembolleri arasında yer alan bu tarihi eserimiz, şehrin cazibesini artıran, bölgenin önemli bir kültür varlığıdır. Özgün yapısı ve kitabesi korunan köprümüzü, bugün yeniden siz değerli Tokatlılara teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihi hıdırlık köprüsü geçmişte yaptığı görevlere kaldığı yerden devam edecek. Yol, köprü, han, hamam ve ibadet yerleri bizim bu topraklardaki tapu senetlerimizdir" dedi.

Asfalt zeminden kurtarıldı

Bakan Karaismailoğlu tarihi köprünün yapıla restorasyonla üzerine dökülen asfalt zeminden kurtarıldığını ifade edip, "Tokat'ı Orta Anadolu'ya bağlayan bir kavşak konumundaki 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki kesme taştan yapılan Hıdırlık Köprüsü asfalt zeminden kurtarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın destekleri ile yapılan restorasyon çalışmalarında asfalt malzeme kaldırılarak 770 yıllık taşlar yeninden ortaya çıkartıldı." Şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından köprünün açılış kurdelesi kesildi.

395 tarihi köprü restore edildi
395 tarihi köprü restore edildi
395 tarihi köprü restore edildi
395 tarihi köprü restore edildi

Adil Karaismailoğlu, Restorasyon, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 395 tarihi köprü restore edildi - Son Dakika


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