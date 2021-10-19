Üye Girişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Tokat'ta yol incelemesinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Tokat'ta yol incelemesinde konuştu Açıklaması

19.10.2021 21:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Tokat'ta yol incelemesinde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "AK Parti geleneğinin, yani hizmet ve eser siyasetinin temsilcileri olarak, ilk günkü motivasyon ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "AK Parti geleneğinin, yani hizmet ve eser siyasetinin temsilcileri olarak, ilk günkü motivasyon ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Tokat- Niksar kara yolu çalışmalarını inceledi, ardından şantiyede yetkililerden bilgi aldı.

Tokat-Niksar kara yolunun toplam uzunluğunun 49 kilometre olduğunu belirten Karaismailoğlu, yol hakkında teknik bilgiler paylaştı, yolu 2022 yılının sonunda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yolla alakalı bütün ihale işlemlerinin tamamlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Artık önümüzde engel yoktur. Kısmen de olsa kamulaştırma problemlerimiz vardır. Onu da kısa sürede çözüp 2022 yılı sonu itibarıyla da bu projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. " diye konuştu.

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bugüne 22 bin 238 kilometre bölünmüş yol yaptıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"AK Parti geleneğinin, yani hizmet ve eser siyasetinin temsilcileri olarak, ilk günkü motivasyon ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 339 kilometreye çıkardık. 7-24 hizmet esası ile ülkemizin dört bir köşesine hizmet götüren bizler için bu rakamlar, yarın ulaşmak istediğimiz hedefler için tabii ki yeterli değildir. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 840 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. Tünel uzunluğunu 720 kilometrenin üzerine çıkaracağız."

Karaismailoğlu, "Ülkemizin her yerine bölünmüş yollarla ulaşmak istiyoruz. Bizler yolu akarsulara benzetiyoruz. Yollarımız, yapım aşamalarında iş gücü ve istihdam sağlarken, kullanıldığı her zaman ulaştığı yerlerdeki üretimi, ticareti, istihdamı, eğitim ve kültürel yapıyı canlandırmaktadır." ifadesini kullandı.

Tokat'taki altyapı yatırımları hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, Tokat'a 1993-2003 yılları arasında 373 milyon liralık harcama yapıldığını, AK Parti hükümetleri döneminde bu miktarın on dört kat artarak 5 milyar 249 milyon liraya çıktığını vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu'na, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Tokat'ta yol incelemesinde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Tokat'ta yol incelemesinde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Tokat'ta yol incelemesinde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Tokat'ta yol incelemesinde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Tokat'ta yol incelemesinde konuştu Açıklaması

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, AK Parti, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Tokat'ta yol incelemesinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

FBI, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamının Washington'daki evini bastı 20:42 FBI, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamının Washington'daki evini bastı Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Yine çifte standartlı yaklaşım sergilendi 20:35 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Yine çifte standartlı yaklaşım sergilendi Kongo'da kaza yapan kamyonun kasasındaki 50 kişi öldü 20:19 Kongo'da kaza yapan kamyonun kasasındaki 50 kişi öldü
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü 20:11 Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner, Türk sinemasının usta isminin akrabası çıktı 19:25 Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner, Türk sinemasının usta isminin akrabası çıktı Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor 17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş 17:10 Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak 16:43 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak

Son Dakika Haberleri
18:53 Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti
18:51 Rekabet Kurulu'ndan, sahibinden.com'a soruşturma
18:19 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak
18:15 Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı
18:05 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:53 Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor
17:49 Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş
17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
Dolmabahçe'de büyük yıkım! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Sporting'e 4-1 mağlup oldu Dolmabahçe'de büyük yıkım! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Sporting'e 4-1 mağlup oldu         
21:34
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi         
20:35
5 kişinin öldüğü olayda yeni detay! İki ailenin çatışmasına atların kavgası sebep oldu 5 kişinin öldüğü olayda yeni detay! İki ailenin çatışmasına atların kavgası sebep oldu         
20:28
Kuraklık bıttımı da vurdu! Hasadına başlandı, kilogram fiyatının 400 lira olması bekleniyor Kuraklık bıttımı da vurdu! Hasadına başlandı, kilogram fiyatının 400 lira olması bekleniyor         
20:14
Türkiye'den 3 ülkeye sert bildiri tepkisi: Mısır, Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamadı Türkiye'den 3 ülkeye sert bildiri tepkisi: Mısır, Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamadı         
20:06
Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak         
18:20
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar         
16:53
"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı         
16:02
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif         
13:51
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 22:09:04. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Tokat'ta yol incelemesinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement