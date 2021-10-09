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Ülke genelinde 41 bini aşkın emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti - Son Dakika

Ülke genelinde 41 bini aşkın emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti

09.10.2021 18:19

- Ülke genelinde 41 bini aşkın emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde "Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına" yönelik uygulama gerçekleştirildiğini açıkladı.

- Ülke genelinde 41 bini aşkın emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde "Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına" yönelik uygulama gerçekleştirildiğini açıkladı. 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı uygulamada, çeşitli suçlardan aranması olan 859 kişinin yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına" yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda 24 bin 550 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 972 umuma açık yerler, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Bu denetimlerde 104 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranması olan 859 kişi yakalandı

Denetimlerde ayrıca 6 FETÖ/PDY, 26 uyuşturucu suçları, 5 cinsel suçlar, 48 yaralama, 36 hırsızlık, 22 dolandırıcılık, 15 tehdit, 10 hakaret, 507 yoklama kaçağı-bakaya ve 184 diğer suçlardan olmak üzere toplam 859 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 19 kayıp çocuk bulundu.

Toplam 135 okul servisine trafikten men

Tam 21 bin 896 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, bin 50 araç ve sürücüsüne idari para cezası verilirken, 135 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda, 6 bin 999 ticari taksi kontrol edilirken, 203'üne cezai işlem düzenlendi ve 28'i trafikten men edildi.

6 bin 699 ticari taksi denetlendi

81 ilde eş zamanlı gerçekleşen uygulamada; trafiğin yoğun olduğu saatlerde ve kısa mesafede yolcu almayan taksilere yönelik denetimlerin artırılması için İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda, ticari taksiler de denetlendi. 6 bin 999 ticari taksi denetlendiği uygulamada 203 ticari taksiye cezai işlem yapılırken 28 ticari taksi trafikten men edildi.

Ülke genelinde 41 bini aşkın emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti
Ülke genelinde 41 bini aşkın emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti
Ülke genelinde 41 bini aşkın emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti
Ülke genelinde 41 bini aşkın emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti

Togo Cumhuriyeti, Jandarma, Tragger, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ülke genelinde 41 bini aşkın emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülke genelinde 41 bini aşkın emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti - Son Dakika
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