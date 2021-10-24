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Ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması" gerçekleştirildi - Son Dakika

Ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması" gerçekleştirildi

24.10.2021 14:34
Ülke genelinde eş zamanlı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından, ülke genelinde eş zamanlı olarak dün "Türkiye Güven Huzur ve Vale" uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından, ülke genelinde eş zamanlı olarak dün "Türkiye Güven Huzur ve Vale" uygulaması yapıldı.

Metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar ile okul önü ve çevrelerinde yol uygulaması yapıldı. Uygulama vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ve turizm sektöründe devre mülk ve devre tatil olarak hizmet sunan işletmeler ve vale personeline yönelik gerçekleştirildi.

Denetimler, 7 bin 650 noktada yapıldı

Ülke genelinde 7 bin 650 noktada yapılan uygulamada 53 bin 67 personel, 205 dedektör köpek görev aldı. Uygulamada, 6 bin 207 metruk bina ve 6 bin 489 park-bahçe kontrol edildi, 23 bin 398 umuma açık yer, 167 bin 521 araç ve 196 devre mülk-devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme denetlendi.

19 kayıp şahıs bulundu

Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 813 şahıs yakalandı, 6'sı çocuk olmak üzere 19 kayıp kişi bulundu. 5 bin 372 araca işlem yapıldı, 787 araç trafikten men edildi, 69 aranan araç tespit edildi. Ayrıca 283 umuma açık yere işlem yapılırken 12 iş yeri kapatıldı.

Vale hizmeti veren 802 işletme denetlendi

Vale hizmeti sunan işletmelere ve vale personeline yönelik yapılan denetimlerde; 802 işletme ile 313 vale personeli denetlendi. Vale yönetmeliğine aykırı davranan işletmelere tutanak tutulurken, karayolları trafik yönetmeliğinde gösterilen diğer kural, yasak veya yükümlülüklere uymadığı tespit edilen 9 işletme ile 1 vale personeline idari yaptırım uygulandı.

Türkiye Güven Huzur uygulamasında, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara, kaçak tütün ile çok sayıda ateşli silah ve yardımcı malzeme ele geçirildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması' gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması" gerçekleştirildi - Son Dakika
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