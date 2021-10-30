Ülke genelinde kar, soğuk hava, Mersin'de güneş ve deniz keyfi - Son Dakika

Ülke genelinde kar, soğuk hava, Mersin'de güneş ve deniz keyfi

MERSİN - Ülke genelinde bir çok ilde yağmur, kar ve soğuk hava etkisini hissettirmeye başlarken, 26 derece sıcaklığın olduğu Mersin'de 3,5 günlük tatili fırsat bilenler güneş ve denizin tadını çıkardı.

Ülke genelinde bir çok kentin yüksek kesimleri kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken, çoğu şehirde de yağmur ve soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Doğu Akdeniz'de 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de ise yazı hissettiren sıcaklığı sürüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile hafta sonu tatilinin birleşmesiyle güneşi gören bir çok kişi de deniz ve kumsalın tadını çıkardı. Özellikle Mersin'in dünyaya açılan kapısı Kızkalesi sahiline gelen bazı vatandaşlar, sıcaklığı 24 derece olan deniz suyunun keyfini yaşadı, bazı vatandaşlar da güneşlenerek kitaplarını okumaya daldı. Bir çok kişide tekne turu ve çeşitli alternatif etkinlikler yaparak tatilini geçirdi.

"Denizin sıcaklığı 24 derece"

Ekim ayının sonunda olmalarına rağmen havanın gayet güzel olduğunu belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop," Muazzam bir denizimiz var. Mersin turizm noktasında çok farklı destinasyonları bünyesinde barındırdığı çok güzel bir şehir. Kızkalesi'de Mersin'in dünyaya açılan turizm kapısı. Deniz sıcaklığı 24 derece. Özellikle Ekim'in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizin bir çok noktasında malum yağmur hatta kar var ve biz burada denizden yararlanıyoruz. Bu başlı başına bir güzellik" dedi.

Hala soğumayan deniz ve ören yerlerinin tadını çıkartmaya herkesi davet eden Öztop, işletmeciler olarak yaz sezonundan memnun ve mutlu ayrıldıklarını kaydetti.

" Almanya'da hava soğuktu, burada yazı yeniden yaşadık"

Almanya'da yaşayan gurbetçilerden Fevziye Kartal," 2 haftadır burada yaz havası. Almanya'da da hava soğuktu, ben Kayseriliyim orada da soğuk. Biz burada yazı yeniden yaşadık. Havası, coğrafyası çok güzel. Denizi harika, dibi hatta balıkları da görüyoruz buradan. Özellikle çocuklar için mükemmel bir yer. Gelip, saatlerce burada takılıyoruz. Aslında hava hiç soğumasın, tatil hiç bitmesin istiyorum ama her güzel şey gibi bunun da bir sonu var" diye konuştu.

"Yazdan çok daha güzel"

Ailece 3,5 günlük tatili değerlendirdiklerini aktaran Yalçın Eroğlu," Ankara'dan geldik. Yazın da gelmiştik, şimdi yazdan çok daha güzeldi, çok daha mutlu olduk, denize de girdik. Ben Erzincanlıyım, şuan Ağrı'da kar var. Buraya herhalde hiç kar uğramıyor diye düşünüyorum, mükemmel. Hatta buradan bir yazlık almayı da planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Deniz girdiklerini ve çok keyifli vakit geçirdiklerini anımsatan Özlem Eroğlu "Yazın buradaydık. Bu mevsimde de ilk kez deneyimledik gerçekten de çok güzelmiş. Denize girmeden biraz tereddüt ettik ama girdikten sonra o kadar da soğuk olmadığını anladık. Gayet güzel ve keyifliydi, Mersin'i de seviyoruz" diyerek düşüncelerini dile getirdi.