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Ulugöl yelken ve kanolarla renklendi - Son Dakika

Ulugöl yelken ve kanolarla renklendi

27.10.2021 11:28

Ulugöl yelken ve kanolarla renklendi Ordu'da yelken ve kano sporu ilçeleri yayılıyor Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Gölköy ilçesi Ulugöl Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdikleri antrenmanlarla eğitimlerine devam ediyor.

Ulugöl yelken ve kanolarla renklendi

Ordu'da yelken ve kano sporu ilçeleri yayılıyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Gölköy ilçesi Ulugöl Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdikleri antrenmanlarla eğitimlerine devam ediyor.

Çocuk ve gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Yelken ve Kano Eğitimi Projesi" Ordu'nun su sporları alanında adından söz ettiren bir il olması hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ordu'nun kıyı şeridinde bulunan tüm ilçelerde eğitimler yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, bu eğitimlere yüksek rakımlı ilçelerde bulunan menderes, göl, baraj ve akarsu üzerlerinde de devam ediyor.

Ulugöl'de görsel şölen

Ordu'nun su sporları alanında öncüleri olmak için aralıksız çalışan Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, bu kez antrenmanlarını Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinliğe 10 yelken, 8 kano sporcusu ve 4 görevli personel katıldı. Etkinlik 2 saat sürdü.

Ulugöl Tabiat Parkı'nın doğal güzellikleriyle buluşan yelken ve kanolar görsel bir şölen oluştururken antrenmanları izlemeye gelen vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.

Ulugöl yelken ve kanolarla renklendi
Ulugöl yelken ve kanolarla renklendi
Ulugöl yelken ve kanolarla renklendi
Ulugöl yelken ve kanolarla renklendi

Büyükşehir Belediyesi, Yelken, Kano, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ulugöl yelken ve kanolarla renklendi - Son Dakika


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