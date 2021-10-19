Uluslararası 3. Gıda Kalite Zirvesi'nde gıda güvenliği ele alındı - Son Dakika

Uluslararası 3. Gıda Kalite Zirvesi'nde bir araya gelen sektör temsilcileri, gıda güvenliği başta olmak üzere, üretici sorumluluğu ve üretim verimliliği konularındaki deneyimlerini paylaştı.

Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen zirveye gıda sektörünün önde gelen temsilcileri ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Lob'in International Başkanı Fahri Ustaoğlu, gıda güvenliğinin içinde bulunulan zamanın en büyük problemlerinden biri olduğunu ifade ederken, gıda fiyatlarını makul seviyelerde tutmak için gerekli tedbirlerin alınması konusunda birlikte hareket etmek gerektiğine vurgu yaptı.

Avrupa İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Reinhard Paul ise yaptığı konuşmada, insanların sağlıklı beslenmesinin insan haklarının başında yer aldığını, Avrupa Birliği'nin ithalat ve ihracata ait prosedürleri belirlerken bu hassasiyeti hep ön planda tuttuğunu ifade etti.

Zirvede daha sonra "Gıdada Üretici Sorumluluğu" ve "Gıda Güvenliği" başlıklı iki ayrı sempozyum düzenlendi.

Konuşmaların ardından, "Altın Lezzet Ödülleri"ne layık görülenlere plaket takdimi yapıldı.