Uluslararası 32. Saraybosna Kitap Fuarı'nda, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitaplara büyük ilgi - Son Dakika

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- Uluslararası 32. Saraybosna Kitap Fuarı'nda, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitaplara büyük ilgi

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 6 Ekim'de kapılarını açan Uluslararası 32'inci Saraybosna Kitap Fuarı'nda Hakikat Kitabevi'nin Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitapları büyük ilgi gördü.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 6 Ekim'de 100'den fazla kitabevi ve yayımcının katılımı ile kapılarını kitapseverlere açan Uluslararası 32'inci Saraybosna Kitap Fuarı devam ediyor. Türkiye'den Hakikat Kitabevi'nin aralarında İngilizce, İspanyolca ve Boşnakca dillerinde Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitapların da bulunduğu 7 kitap büyük ilgi gördü. Hakikat Kitabevi'nin hiçbir ücret karşılığı olmadan Bosna halkına hediye ettiği Boşnakça kitaplar da kitapseverlerin hayli ilgisini çekti.

Hakikat Kitabevi Temsilcisi Tuna Aytan yaptığı açıklamada, "Hakikat Kitabevi, Boşnakça ve Peygamberimizin hayatını anlatan 6 yeni kitapla Uluslararası 32'inci Saraybosna Kitap Fuarı'nda halktan oldukça güzel tepkiler aldı. Bu kadar güzel kitapların bedava dağıtıldığına inanamadılar" dedi.

Beklenenin üstünde ilgi gördüklerini belirten Aytan, "Zaten kitaplarımız ehli sünnet alimlerinin kitapları ve sahih kitaplar, Türkiye'de de 60 yıllık köklü bir geleneğin ürünleri" diye konuştu.

Aytan ayrıca, www.hakikatkitabevi.net ve www.gofreebooks.com internet sitelerinden kitaplara ulaşılabileceğini ifade ederek, www.gofreebooks.com sitesinden ise dünyanın her yerinden okuyucuların kitapların PDF haline ücretsiz şekilde 32 dilde ulaşabileceğini ifade etti. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitapların farklı dillerdeki versiyonlarını ücretsiz olarak dağıttıklarını ve bunun kutlu doğum haftasının yaklaştığı bu günlerde büyük yankı uyandırdığını kaydeden Aytan, gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Bu sene fuara "The Ultimate Guide Sarajevo ile Saraybosna Turist Rehberi" kitabıyla katılan yazar ve çizer Emir Isovic de fuara katılımdan ve insanların farklı kitaplara gösterdikleri ilgiden mutlu olduğunu belirtti. "Özellikle Osmanlı mirasını çizerek tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştığım bu rehberde, Osmanlı dönemine ait camiler, saat kuleleri ve hanlarla ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz" diyen Isovic, kitabın şimdilik İngilizce olduğunun ve alanında tek kitap olduğunun altını çizdi.

Okuyucularıyla bir araya gelmekten memnun olan bir diğer yayınevi "Dobra Knjiga" ise Türkçeden yaptıkları tercümeleri ile dikkati çekiyor. Dobra Knjiga Kitabevi'nin Temsilcisi Ahmed Şeçunoviç yaptığı açıklamada, birçok temel kitabın yanında başka dillerden yapılan tercümelere de önem verdiklerini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından ve röportajlarından oluşan "Dünya Beşten Büyüktür", İbrahim Kalın'ın "Ben, Öteki ve Ötesi" ve Gazi Ertuğrul, Gazi Osman gibi Türkçe kitapların yanı sıra, Mattiasa Finka'nın "Srebrenica" kitabını örnek gösterdi.

11 Ekim'e kadar sürecek olan fuarın teması "Sağlık ve Hikmetin Anahtarı" olurken, fuarda İhlas Vakfı'nın kitapları da ücretsiz olarak dağıtılıyor.