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Uluslararası Af Örgütü, Hong Kong'daki ofislerini bu yıl kapatacak - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü, Hong Kong'daki ofislerini bu yıl kapatacak

25.10.2021 11:43
Uluslararası Af Örgütü, Hong Kong'daki ofislerini bu yıl kapatacak

HONG İngiltere merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki ofislerini bu yıl kapatacağını bildirdi.

HONG İngiltere merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki ofislerini bu yıl kapatacağını bildirdi.

Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, bu yıl Hong Kong'daki iki ofisi kapatacakları ve böylece faaliyetlerini durduran en son sivil toplum kuruluşu olacakları belirtildi.

Örgüt, Hong Kong'daki yerel ofisinin bu ay kapanacağını, bölge ofisinin ise yıl sonuna kadar kapanacağını ve bölgesel operasyonların Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ofislere taşınacağını duyurdu.

Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Anjhula Mya Singh Bais, kapatma kararının, Hong Kong'daki insan hakları örgütlerinin özgürce çalışmasını imkansız kılan Hong Kong'un ulusal güvenlik yasası nedeniyle alındığını söyledi.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa uyarınca bugüne kadar 120'den fazla kişi tutuklandı.

Uluslararası Af Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü, Hong Kong'daki ofislerini bu yıl kapatacak - Son Dakika


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