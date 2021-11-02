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"Uluslararası Bağımlılık Kongresi" çevrim içi gerçekleştirildi - Son Dakika

"Uluslararası Bağımlılık Kongresi" çevrim içi gerçekleştirildi

02.11.2021 12:03

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, "Çocuklarımıza, erken yaşlarda bağımlılıklardan uzak kalma konusunda temel değerleri aşılamalıyız." dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, "Çocuklarımıza, erken yaşlarda bağımlılıklardan uzak kalma konusunda temel değerleri aşılamalıyız." dedi.

Bağımlılıkla mücadele eden uluslararası kurumların araştırmacıları, Yeşilay tarafından çevrim içi düzenlenen "Uluslararası Bağımlılık Kongresi"nde bir araya geldi.

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, 14 ülkeden 40 bilim insanının katıldığı kongrenin açılışında, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin 5 ayrı bağımlılık alanında çalışma yapan dünyadaki tek sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Bağımlılık kavramının son yıllarda daha tehlikeli hale geldiğini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız ve gençlerimizin okulların kapalı kalması, dışarı çıkamaması, sosyal ortamdan izole yaşaması sebebiyle ekrana karşı maruz kalmanın arttığını gördük. Son dönemde çok gündeme gelen oyun ve oyunlarla ilgili bağımlılıkların bundan sonraki süreçte ne kadar arttığını, nasıl evrildiğini de merak ediyoruz. Bu bağlamda yapılan bu tür bilimsel çalışmaların özellikle gelecekteki riskleri azaltması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bağımlılığı önleme faaliyetleri ve savunuculuğun başrolünde Yeşilay'ı görebilirsiniz. Yeşilay bu çalışma ve algısıyla şu an 92 ayrı ülkede ülke Yeşilayları ile faaliyet gösteren dünyanın en güçlü ve yaygın sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldi."

Bağımlılık sorununun her toplum ve kültürün bir sorunu olduğunu kaydeden Öztürk, bu mücadelenin ortak dil, akıl ve ruhla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Önleme faaliyetleri konusunda çalışmalara devam edilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, "Çocuklarımıza, erken yaşlarda bağımlılıklardan uzak kalma konusunda temel değerleri aşılamalıyız. Yaptığımız çalışmalar dünyanın diğer ülkelerinde model alınabilir çalışmalar." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bir sistem oluşturduklarını kaydeden Öztürk, 104 YEDAM merkezinde ücretsiz olarak hizmet verdiklerini bildirdi.

Öztürk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"YEDAM'ı oluşturmak 2-3 yılımızı aldı. İnsanımızın kolay ulaşabileceği 5 bağımlılık alanında psikososyal destek veren merkezlerimiz mevcut. Bağımlılık konusunda bilgi almak çocuklarına nasıl davranılması gerektiğini öğrenmek isteyen, bağımlık konusunda elimden tutun diyen herkese destek veren bir sistem oluşturuldu. Bunu çok önemsiyoruz. İnsanlarımızın en önemli ve en kayda değer istekleri ulaşılabilir olmak."

Yeşilay Cemiyeti, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Uluslararası Bağımlılık Kongresi' çevrim içi gerçekleştirildi - Son Dakika


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