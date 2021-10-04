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Uluslararası başarıya imza atan FÜ Veteriner Fakültesi, EAEVE tarafından akredite edildi - Son Dakika

Uluslararası başarıya imza atan FÜ Veteriner Fakültesi, EAEVE tarafından akredite edildi

04.10.2021 16:42

Uluslararası başarıya imza atan FÜ Veteriner Fakültesi, EAEVE tarafından akredite edildi Fırat Üniversitesi (FÜ), Veteriner Fakültesi çok önemli bir uluslararası başarıya imza atarak, Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği tarafından akredite edildi.

Uluslararası başarıya imza atan FÜ Veteriner Fakültesi, EAEVE tarafından akredite edildi

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi (FÜ), Veteriner Fakültesi çok önemli bir uluslararası başarıya imza atarak, Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği tarafından akredite edildi.

Cumhuriyetin kendi olanakları ile kurduğu ilk fakülte olan ve 51 yıldır aralıksız eğitim veren Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, başarıları ile göz dolduruyor. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi yine önemli bir uluslararası başarıya imza atarak, EAEVE tarafından akredite edildi. Fakülte bu kurumdan akreditasyon belgesi alan ilk Türk Veteriner Fakültesi oldu.

Konu ile ilgili bilgi veren Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, "Tabi bu başarı tesadüf değildir. Fakültemiz 1998 yılından beri kalite çalışmalarını sürdürmektedir. 2007'den itibaren bu çalışmalara hız vermiş, bugüne kadar önce onay statüsünü elde etmiştir. Daha sonra, onaydan daha üstün bir statü olan akreditasyon statüsü için çalışmalarımızı başlattık. 2018'de ilk değerlendirme ziyaretini geçirdik, önemli eksikliklerimiz nedeniyle akredite olamadık. Ancak çalışmalarımızı durdurmadık, o eksikliklerimizi de tamamladık. Uzman heyetler haziran ayında gelip fakültemizi incelediler ve nihai karar bize 29 Eylül 2021 günü tebliğ edildi. Tam akreditasyon statüsüne alındık, çok mutluyuz. Biliyorsunuz, FÜ Veteriner Fakültesi Cumhuriyetin kendi olanakları ile kurduğu ilk fakültedir, ilk akredite olan fakülte olmuştur. Fakültemizin 51. yaşını, bu başarımızla taçlandırdığımızı düşünüyorum" dedi.

Bu başarının ülkeye, üniversiteye, fakülteye hayırlı olmasını dileyen Prof. Dr. Çalıcıoğlu, "Bu akreditasyonun 2 anlamı vardır. İlki, AB Parlamentosunun profesyonel mesleklerin niteliklerini belirlediği direktiflerine uygunluğun onaylanmasıdır. İkincisi, EAEVE tarafından belirlenen akademik standartlara uygunluk ve nitelikli öğrenci yetiştirmekle ilgili koşulların yeterli olduğunun belgelenmesidir. Öğrencilere faydası ise onlara AB ülkelerinde veteriner hekim olarak çalışmanın yollarını açmaktadır. Çalışma ve oturma izni alan mezunlarımız, o ülkenin mezunları ile eşdeğer imkanlara sahip olacak, diploma tamamlama dersleri almak gibi yıllarca sürecek uygulamalara maruz kalmayacaklardır. Bu başarı sadece benim ve arkadaşlarımın eseri değildir. Çok sayıda dekanımızın ve rektörümüzün emekleri vardır. O nedenle, geçmişte hizmet etmiş dekan ve rektörlerimize, şu anki Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'a, bütün yakın çalışma ekibime ve fakültemizin değerli personeline çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uluslararası başarıya imza atan FÜ Veteriner Fakültesi, EAEVE tarafından akredite edildi
Uluslararası başarıya imza atan FÜ Veteriner Fakültesi, EAEVE tarafından akredite edildi
Uluslararası başarıya imza atan FÜ Veteriner Fakültesi, EAEVE tarafından akredite edildi
Uluslararası başarıya imza atan FÜ Veteriner Fakültesi, EAEVE tarafından akredite edildi

Fırat Üniversitesi, Avrupa Birliği, Veteriner, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uluslararası başarıya imza atan FÜ Veteriner Fakültesi, EAEVE tarafından akredite edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası başarıya imza atan FÜ Veteriner Fakültesi, EAEVE tarafından akredite edildi - Son Dakika
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