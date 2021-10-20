Uluslararası Çalışma Örgütünce Gaziantep'te bilgi merkezi açılışı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği-Bilgi Merkezinin (GESOB-BİLMER) açılışı yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu iş birliğinde "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KFW) tarafından finanse edilen bilgi merkezi, GESOB binasında hizmete başladı.

Açılışta konuşan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, amaçlarının kayıt dışı işletme ve çalışanların kayıt altına alınması olduğunu ifade etti.

BİLMER'in ilkini Gaziantep'te açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Bunun gibi 10 tane olacak Türkiye'de. 2022 yılı sonuna kadar 9 ofis daha açacağız. Burada amaçladığımız hedef kişi sayısı en az 10 bin ve 2 bin 400 kayıt dışı işletmenin bu rehber ve programlarla kayıt altına alınmasını hedefliyoruz. Her gün duyuyorsunuz, 'Kayıt dışı bir esnaf gelip dükkanımın önünde dükkan açıyor, vergi vermiyor.' deniliyor. İşte bu BİLMER sayesinde kayıt dışı çalışmayı kayıt altına alarak düzgün çalışmasını sağlıyoruz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl da Türkiye'nin her anlamda üreten bir ülke pozisyonunda olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda ciddi göç aldığını dile getiren Akyıl, şöyle konuştu:

"Ülkemiz daha önce insan kaynağı bakımından kaynak ülke, 1990-2000'li yıllarda bir geçiş ülkesi olarak görülürken, 2000'li yıllardan sonra bölgemizdeki gelişmelerden sonra hedef ülke konumuna geldi. Bunu hepimiz hissediyoruz. Ülkemizi Avrupa'ya geçiş olarak kullanan göçmenlerin yarısına yakını ülkemizde kaldı. Dolayısıyla 2000'li yılların başından itibaren ülkemiz bunu hissetti ve ilk olarak 2003 yılında ülkemizde yabancıların yoğunlaşması üzerine yabancıların çalışma izni hakkında kanun düzenlendi."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise kayıt dışı çalışmanın sadece kentin değil Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirtti.

Kayıt dışı üretimle ilgili mücadelenin sürdüğünü belirten Gül, bu ve buna benzer projelerle birlikte göç edenlerin iyi eğitilerek iş gücüne kalifiye eleman olarak sunulmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından bilgi merkezinin açılışı yapıldı.