ULUSLARARASI CAM BİENALİ 6'NCI KEZ KAPILARINI AÇTI - Son Dakika

TÜRKİYE'nin ilk ve tek cam bienali olma özelliği taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Cam Bienali 6'ncı kez kapılarını açtı. 17 Ekim'e kadar sürecek bienalde, ziyaretçiler her gün farklı sanatçıların canlı cam gösterisini izleyebilecek, konferanslarla bilgilenip atölye çalışmalarına katılabilecek, kendi cam boncuklarını yapabilecek ve 'kendi bardağını tasarla' aktivitelerine de katılabilecek.Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi organizasyonuyla düzenlenen 6'ncı kez düzenlenen Uluslararası Denizli Cam Bienali resmi açılış töreni yapıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, davetliler, cam sanatçıları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Karma Tasarım Atölyesi'nden Ömür Duruerk, bienalin ilk ateşini 2011 yılında yaktıklarını belirterek, Bienalimiz bugün 10 yaşında ve 6'ncısını gerçekleştiriyoruz. Pandemi sebebiyle yurt dışından pek çok cam sanatçısı online olarak bienale katılacak. Konferanslar, yarışma ve defilelerle bienalimizde birçok ilke imza atacağız. Ejderha Nefesi adını koyduğumuz cam yarışması, Fotoğrafçı- şair Akgün Akova'nın fotoğraflı sunumu ve Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer'in 15 senede gerçekleştirdiği efsane cam defilesi 'GlassFashion Show'u ilk kez 35 Türk cam sanatçımız ile gerçekleştireceğiz dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAM HEYKELİ ŞEHRİMİZDE'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, camın, hayatı temsil ettiğini belirterek, Cam dediğiniz zaman aslında candır, hayattır. Cam hem sağlıktır hem de sanattır. Geçmişten bugüne kadar Denizli'mizde camla ilgili birçok aktiviteler var. Denizli'mizin simgesi horozumuz ve bugün açık alanda en büyük cam heykelimiz şehrimizdedir. 7 bin parçadan oluşan camın bir araya gelmesiyle oluştu. Bu, cam bienalinin de aslında bir sonucuydu, başlayan yürüyüşün bir ürünüydü. Yapılan oylamada vatandaşlarımız horoz heykelinde kullanılacak malzemenin cam olmasını istedi. Çünkü cam şeffaftır, sağlıktır, naziktir, kibardır. Bütün güzellikleri üzerinde taşır. Uluslararası Denizli Cam Bienalimizin 6'ncısını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum diye konuştu.

'DENİZLİ ARTIK BİR CAM ŞEHRİ'

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise konuşmasında Denizli'nin aynı zamanda bir cam şehri olduğunu belirterek, camın Denizli ile özdeşleşme adımlarının atıldığına dikkati çekti. Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan cam horoz heykelinin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte hayalden hayata kazandırıldığını belirten Zeybekci, Denizli artık bir cam şehri dedi.

BİENAL 17 EKİM'E KADAR MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR

Konuşmaların ardından, protokol, cam sanatçıları ve öğrenciler bienalin ateşini birlikte yaktılar. Bienal kapsamında davetlilerin beğenisine sunulan Çağdaş Karma Cam Sergisi'ni gezen katılımcılar eserleri ve atölye çalışmalarını inceledi. Birçok ilke ev sahipliği yapacak bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra, camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7'den 70'e herkese açık ve ücretsiz olacak. 17 Ekim'e kadar davetliler bienalde sanatçıları izlemenin ve etkinliklerde yer almanın yanı sıra kendi cam boncuklarını yapabilecek ve 'kendi bardağını tasarla' aktivitelerine de katılabilecek.