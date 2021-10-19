Uluslararası Demokratik Yenilenme Koalisyonundan Tunus Cumhurbaşkanı'na tepki - Son Dakika

Uluslararası Demokratik Yenilenme Koalisyonu (ICDR), Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in antidemokratik kararlarına tepki göstererek, Arap Baharı'nın başladığı ülkede Meclis'in yeniden açılması ve anayasaya saygı gösterilmesi çağırısında bulundu.

Merkezi Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan ICDR'den yapılan yazılı açıklamada, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarının durdurulması dahil, olağanüstü yetkileri elinde toplama kararı alan Tunus Cumhurbaşkanı'nın daha sonra bu durumu süresiz uzatması gibi antidemokratik adımlarına tepki gösterildi.

Açıklamada, Arap Baharı'nın başarıya ulaştığı Tunus'ta bölgenin en demokratik anayasasının hayata geçirildiği, özgürlükler ve insan hakları açısından önemli gelişmelerin yaşandığı hatırlatıldı.

???????- Meclis yeniden açılmalı

Ülkede demokratik sistemin yeniden işler hale getirilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, "parlamento yeniden açılmalı ve Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetmesine veya anayasayı yeniden yazmasına izin vermeyen ülkenin yasalarına ve anayasasına saygı gösterilmelidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bütün siyasi partilerin katılımıyla, ulusal diyalog sürecinin yeniden başlatılması gerektiğinin altı çizildi.

"Ordu kışlasına dönmeli"

Tunus ordusunun 65 yıldır yaptığı gibi siyasetten uzak durması ve kışlasına dönmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, siyasi diyalog ve müzakere ile çözülebilecek bu krizde askerin taraf olmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Tunus'taki mevcut yönetimin bu olağanüstü dolambaçlı yola son vermesinde ısrar etmesi gerektiği" belirtilirken, yapılacak ekonomik yardımların demokrasiye dönülmesi ve Meclis'in yeniden açılması şartına bağlanması gerektiği kaydedildi.

Tunus'ta ne olmuştu?

"Arap Baharı'nın doğum yeri" Tunus'ta, belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle halk 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, Başbakan'ı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken, Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazı kesimler de süreci "anayasal bir darbe girişimi" diye nitelemişti.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said, bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclis'in çalışmalarının durdurulması dahil, olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "süresiz" uzatıldığını bildirmişti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Danışmanı Velid el-Huccam, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Tunus'ta 2014'te kurulan siyasi sistemin, artık sürdürülebilir olmadığını kaydetmiş, ülkede başkanlık sistemine geçilmesi yönünde hazırlık yapıldığı bilgisini paylaşmıştı.