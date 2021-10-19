Uluslararası Demokratlar Birliği, Bosna Hersek'te İzetbegoviç'i andı - Son Dakika

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek Temsilciliği, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'i, vefatının 18'inci yılında, "Aliya sen olmasan biz aydınlığa karanlık derdik" yazılı mesajla andı.

Başkent Saraybosna'daki Skenderija Kültür Merkezi'nin panosuna yansıtılan yazıyla Müslüman Boşnakların hakları için mücadele eden İzetbegoviç yad edildi.

UID Bosna Hersek Başkanı Emine Secerovic Kaşlı, bugün bir grup UID üyesi ile merhum Boşnak liderin kabrini ziyaret ettiklerini belirterek, "Bugün mezarlıktaki kalabalık, aslında Aliya'nın artık olmadığını söyleyenlere en güzel cevap. O kalabalık, Aliya'nın hala kalbimizde yaşadığının en büyük göstergesi." ifadelerini kullandı.

Secerovic Kaşlı, merhum Boşnak lideri unutmayacaklarını ve bunun gibi anlamlı etkinliklerle unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.

19 Ekim 2003'te vefat etti

Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925'te doğan Aliya İzetbegoviç, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist ideolojiye ardından da komünist rejim ve uygulamalarına karşı çıktı.

"Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucuları arasında yer alan İzetbegoviç, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.

Bugün de ülkede en güçlü Boşnak partisi konumunda olan Demokratik Eylem Partisini (SDA) 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995'teki savaşta halkına önderlik etti.

Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.