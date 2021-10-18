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Uluslararası Kudüs Vakfından İsrail'in Şeyh Cerrah'taki ailelere "koruyucu kiracılık" önerisine tepki Açıklaması - Son Dakika

Uluslararası Kudüs Vakfından İsrail'in Şeyh Cerrah'taki ailelere "koruyucu kiracılık" önerisine tepki Açıklaması

18.10.2021 15:56
Uluslararası Kudüs Vakfından İsrail'in Şeyh Cerrah'taki ailelere

Uluslararası Kudüs Vakfı, İsrail Yüksek Mahkemesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan 4 Filistinli aileye 15 yıllığına "koruyucu kiracılık" şeklindeki önerisine tepki gösterdi.

Uluslararası Kudüs Vakfı, İsrail Yüksek Mahkemesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan 4 Filistinli aileye 15 yıllığına "koruyucu kiracılık" şeklindeki önerisine tepki gösterdi.

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal mahkemelerinin Şeyh Cerrah'taki Filistinlilerin evlerine ilişkin sunduğu çözüm, yasal ve ulusal riskler içeriyor; reddedilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Mahkemenin önerisinin "aldatma" olarak nitelendiği açıklamada, Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine imkan dahilinde her türlü desteğin verilmesi çağrısı yapıldı.

Şeyh Cerrah Mahallesi meselesinin, Filistin, Arap, İslami ve uluslararası bir mesele haline geldiği vurgulanan açıklamada, bu meselenin salt halkın çabasına terk edilmesinin, Arapların acziyetini yansıttığı ifade edildi.

Filistinli aileler tehcir tehdidiyle karşı karşıya

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında 4 ailenin itirazını reddetmişti.

Batı Kudüs'teki İsrail Yüksek Mahkemesi (İsrail'deki en yüksek yargı organı), 4 Ekim'de "Filistinli ailelerin 15 yıl boyunca veya başka bir anlaşmaya varılana kadar 'koruyucu kiracı' olarak tanınması" şeklinde bir öneride bulunmuştu.

Mahkemenin önerisinde, evlerine el konulma tehdidiyle karşı karşıya bulunan Filistinli ailelerin bu süre zarfında ayrıca, evlerin yapıldığı arazinin sahibi olduğunu iddia eden Nahalat Shimon Derneğine kira ödemesi de yer almıştı.

Uluslararası Kudüs Vakfı, İsrail, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Kudüs Vakfından İsrail'in Şeyh Cerrah'taki ailelere 'koruyucu kiracılık' önerisine tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası Kudüs Vakfından İsrail'in Şeyh Cerrah'taki ailelere "koruyucu kiracılık" önerisine tepki Açıklaması - Son Dakika
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