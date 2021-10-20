ULUSLARARASI ÖLÜDENİZ HAVA OYUNLARI FESTİVALİ BAŞLADI - Son Dakika

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MUĞLA'nın turistlik ilçesi Fethiye'de, 60 ülkeden 2 bin paraşüt pilotunun katıldığı 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın zirvesindeki törenle başladı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde başlayan 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Fethiye Belediyesi'nin ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) desteği ile düzenlenen festivalin açılış töreni, Babadağ'ın 1700 metre rakımlı pistinde gerçekleştirildi. 60 ülkeden 2 bine yakın akrobasi pilotu ve sporcuların katıldığı festivalde, paraşüt tutkunları, dünyanın en iyi uçuş pistleri arasında gösterilen Babadağ semalarını renklendirecek. Törenin açılışında konuşan Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Babadağ, coğrafi koşullarıyla yamaç paraşütü için dünyanın bir numaralı noktası. Burası çok büyük bir değer. Yabancı sporcular bölgemizi çok beğeniyor dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Festivali, ekim ayı sonunda yapmamız turizm sezonuna can verdi. Önümüzdeki yıl paydaşlarımızla festivali dünyanın bir numarası yapmak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız diye konuştu.

Konuşmaların ardından, hazırlıklarını tamamlayan paraşütçüler, uçuşlar gerçekleştirdi. Uçuşun ardından pilotlar, Belcekız Plajı'na iniş yaptı. Yerli-yabancı turistler ise denize girme ve paraşüt izleme keyfini bir arada yaşadı. Festival, 24 Ekim Pazar günü sona erecek.