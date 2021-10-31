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Umman'dan, Lübnan ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize yönelik sağduyu çağrısı - Son Dakika

Umman'dan, Lübnan ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize yönelik sağduyu çağrısı

31.10.2021 00:08
Umman'dan, Lübnan ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize yönelik sağduyu çağrısı

Umman Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ile bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde yaşanan krize ilişkin sağduyu çağrısında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ile bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde yaşanan krize ilişkin sağduyu çağrısında bulundu.

Bakanlık, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Suudi Arabistan'ı eleştiren ifadelerinin ardından, Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Körfez ülkeleri ile Beyrut arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yayımladı.

Lübnan ile bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde kriz yaşanmasından üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, tüm kesimlere sağduyu çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, taraflara gerginliği tırmandırmama ve anlaşmazlıkları diyalogla çözme çağrısı yapıldı.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan, ardından Bahreyn, bugün de Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Lübnan'daki Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında, Husiler ve Yemen'e ilişkin soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken, söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

Lübnan, Yemen, Umman, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Umman'dan, Lübnan ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize yönelik sağduyu çağrısı - Son Dakika


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