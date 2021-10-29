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Ümraniye'de Soner Sarıkabadayı konseri - Son Dakika

Ümraniye'de Soner Sarıkabadayı konseri

29.10.2021 23:03

Cumhuriyetin 98'inci yılını büyük bir coşkuyla kutlayan Ümraniye Belediyesinin düzenlediği konserde ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı sahne aldı.

Cumhuriyetin 98'inci yılını büyük bir coşkuyla kutlayan Ümraniye Belediyesinin düzenlediği konserde ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı sahne aldı. Ümraniyeli vatandaşlar soğuk havaya rağmen konsere yoğun ilgi gösterdi.

Ümraniye Belediyesi Cumhuriyetin 98'inci yılına özel, Alemdağ Caddesinde konser etkinliği düzenledi. Konserde ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı sahne alarak şarkılarını Ümraniyeli vatandaşlar için seslendirdi. Konsere katılım sağlayan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı. Vatandaşlar havanın soğukluğuna aldırış etmeden konsere yoğun ilgi gösterdi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım sahneye çıkarak ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı'ya hediye takdim etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugün Cumhuriyet Bayramı. Bayramınızı tebrik ediyorum. 98'inci yıl, iki yıl sonra dalya diyeceğiz inşallah. Sözümüzde duruyoruz. Soner Sarıkabadayı dediniz getirdik. Hem de Cumhuriyet Bayramında. Vatanımızı kurtaran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ölen gazilerimize de rahmet diliyoruz. Buradan ucu bucağı görünmüyor kalabalığın. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Konserlerimize Soner kardeşimiz ile inşallah Ümraniye'de zaman zaman devam edeceğiz. Geceniz mübarek ve güzel olsun" ifadelerini kullandı.

Konsere katılım sağlayan ve memnun olduğunu dile getiren Reyhan Bilgin isimli bir vatandaş, "Pandemide böyle şeyler yoktu ama şu an olması iyi oldu, herkese iyi geldi. Soğuk olmasına rağmen geldik tabi soğuk olmasa daha iyi olurdu" dedi.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/İHA)

Ümraniye'de Soner Sarıkabadayı konseri
Ümraniye'de Soner Sarıkabadayı konseri
Ümraniye'de Soner Sarıkabadayı konseri
Ümraniye'de Soner Sarıkabadayı konseri
Ümraniye'de Soner Sarıkabadayı konseri
Ümraniye'de Soner Sarıkabadayı konseri
Ümraniye'de Soner Sarıkabadayı konseri
Ümraniye'de Soner Sarıkabadayı konseri
Ümraniye'de Soner Sarıkabadayı konseri
Ümraniye'de Soner Sarıkabadayı konseri

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Soner Sarıkabadayı konseri - Son Dakika


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