ÜMRANİYE'DE 295 KİLOGRAM MARİHUANA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Ümraniye'de uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 295 kilogram marihuana ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de uyuşturucu madde yetiştiriciliği yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, 1 ay boyunca teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adres ve araçlara yönelik 17 Ekim Pazar günü baskın düzenledi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Araç, adresler ve bir depoda yapılan aramalarda 295 kilogram marihuana ele geçirildi. Öte yandan uyuşturucu maddelerin yetiştirildiği depoya yapılan baskında, uyuşturucu yetiştirilmesinde kullanılan havalandırma boruları, vantilatörler ve uyuşturucu madde yetiştiriciliğinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Baskın anı kameralara yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

Gözaltına alınan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.