Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika

Ümraniye'de 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan ve kısa sürede tüm çatıyı saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ümraniye Marmara Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın çatısında saat 16.30 sıralarında sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı. Yangın çıkan apartmanın bulunduğu cadde çift taraflı trafiğe kapatılırken çevredeki vatandaşlar sokağa dökülerek yangını izledi.

"Yangının bacadan çıktığı söyleniyor"

Yangın çıkan bina sakinlerinden Umurhan Kurbetli, "En üst kattaki dairede soba kullanıyorlarmış, toplamda 9 daire var binada. 8 daire doğalgaz kullanıyor. Bir tek o daire soba kullanıyor. Bina bacası temizlenmediği için sobayı yaktıktan sonra yangın çıkıyor. Bina boşaltıldı, elektrikle ilgili bir sorun yok. Yangının bacadan çıktığı söyleniyor. Herhangi bir yaralanan yok, hemen binayı boşalttık zaten itfaiye müdahale etti. Binada maddi hasar oluştu yangın tamamen bittiğinde kontrol edeceğiz" dedi. - İSTANBUL