Ümraniye'de damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı - Son Dakika

Ümraniye'de kamyon sürücüsünün açık unuttuğu damper köprüye çarptı.
Alınan bilgiye göre, Şile Otoyolu Üsküdar istikametine seyir halinde olan Mustafa Sapan idaresindeki 67 TB 450 plakalı hafriyat kamyonu, damperi açık kalınca güzergahtaki köprüye çarptı.
Çarpma sonucu damper kamyondan koparken, sürücü köprüyü geçtikten bir süre sonra durabildi.
Yolun bir süre trafiğe kapatılması nedeniyle araç kuyrukları oluşurken, damperin vinçle kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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