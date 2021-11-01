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Ümraniye'de düğün konvoyu yapıp tünel kapatan lüks otomobil sürücülerine ceza - Son Dakika

Ümraniye'de düğün konvoyu yapıp tünel kapatan lüks otomobil sürücülerine ceza

01.11.2021 18:42
Ümraniye'de düğün konvoyu yapıp tünel kapatan lüks otomobil sürücülerine ceza

Ümraniye'de düğün konvoyu yaparak Tantavi tünelini kapatan ve trafiği engelleyen lüks otomobil sürücüleri polis tarafından yakalandı.

Ümraniye'de düğün konvoyu yaparak Tantavi tünelini kapatan ve trafiği engelleyen lüks otomobil sürücüleri polis tarafından yakalandı. 9 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 897 TL ceza uygulandı.

Ümraniye Şile Yolu Tantavi Tünelinde 30 Ekim tarihinde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren, trafik akışını engelleyen ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücüleri yakalamak için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şahısların 4 ZA 5146 plakalı araç sürücüsü İsmail Ç., 34 MAK 82 plakalı araç sürücüsü Okancan Y., 41 RR 433 plakalı araç sürücüsü Yunus Emre A. ve 34 NY 2764 plakalı araç sürücüsü Mert Ö. olduğu tespit edildi.

34 ZA 5146 plakalı araç sürücüsü İsmail Ç.'ye abart egzoz maddesinden bin 339 TL, makas atmak maddesinden bin 339 TL ve taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL olmak üzere, toplam 2 bin 822 TL cezai işlem uygulandı.

41 RR 433 plakalı araç sürücüsü Yunus Emre A. 'ya abart egzoz maddesinden bin 339 TL ve taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL olmak üzere, toplam bin 483 TL cezai işlem uygulandı.

34 NY 2764 plakalı araç sürücüsü Mert Ö. 'ye taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL., aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek maddesinden 144 TL olmak üzere toplam 288 TL cezai işlem uygulandı.

34 MAK 82 plakalı araç sürücüsü Okancan Y. 'ye taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL ve trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve Yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak maddesinden 144 TL olmak üzere toplam 288 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca konvoy esnasında trafik akışını engelledikleri ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde araç kullandıkları tespit edilen 34 JOP 97, 34 TB 156, 34 DVP 120, 34 PC 2604 ve 34 E 3666 plakalı araçlara da taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL, aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek maddesinden 144 TL ve saygısız ve tedbirsizce araç kullanmak maddesinden 144 TL olmak üzere, 432'şer TL cezai işlem uygulandı.

Düğün konvoyuna katılarak trafiği engelleyen toplam 9 adet araca ilgili maddelerden toplam 6 bin 897 TL trafik idari para cezası uygulanmış oldu.

Düğün konvoyu nedeniyle tünelin kapatıldığı ve yolda lüks otomobillerle tehlike saçılan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de düğün konvoyu yapıp tünel kapatan lüks otomobil sürücülerine ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de düğün konvoyu yapıp tünel kapatan lüks otomobil sürücülerine ceza - Son Dakika
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