Ümraniye'de iş yeri yangını - Son Dakika

Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Füruz Sokak'taki 2 katlı iş yerinin üst katında depo ve ofis olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alt kattaki mobilya atölyesine de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Depoda meydana gelen patlama nedeniyle üst kat duvarının bir bölümü yıkılırken, moloz parçaları bir aracın üzerine düştü.

Yangın sırasında binada bulunan ve yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.