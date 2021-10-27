Ümraniye'de scooter faciasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ümraniye'de meydana gelen scooter faciasında hayatını kaybeden İlknur Akkaya bugün Kadıköy Sahrayıcedit Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. İlknur Akkaya'nın yakınları tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Akkaya'nın çocukluk arkadaşı Özcan Kesim, "99 depreminde yüksek katlı binada oturuyorlardı. Depremden korktuğu için bir süre bizde kaldı. Depremde ölmedi ama trafikte öldü" dedi.

Kaza dün, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde saat 08.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli scooterla yolda hareket halinde olan İlknur Akkaya, yol kenarında park eden ticari araç sürücüsünün kapıyı açmasıyla kapıya çarptı. Kapıya çarparak savrulan Akkaya, yolda seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi. Ağır yaralanan İlknur Akkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ümraniye'de yaşanan scooter faciasında hayatını kaybeden İlknur Akkaya, Kadıköy Sahrayıcedit Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Akkaya'nın tabutu başında gözyaşlarına boğulan yakınları fenalık geçirdi. İlknur Akkaya'nın eşi Hüseyin Akkaya ve Babası Hasan Demirci ayakta durmakta güçlük çekti.

"Gencecik yaşta kızımı hayattan koparttılar"

Hayatını kaybeden İlknur Akkaya'nın babası Hasan Demirci, "Öldüğünü damadımdan öğrendim. Gencecik yaşta kızımı hayattan koparttılar. Yazıklar olsun eğer peşinde durmazsam. Yaktılar bizi" dedi.

"Depremde ölmedi ama trafikte öldü"

İlknur Akkaya'nın çocukluk arkadaşı olan Özcan Kesim, "İlknur Hanım çocukluk arkadaşımızdı. Ailecek görüşürdük. Babamın annemin çok sevdiği değerli bir ailenin kızı. Çocukluğumuz beraber geçti. 99 depreminde yüksek katlı binada oturuyorlardı. Bizim evimiz tek katlı bahçeli. Depremden korktuğu için bir süre bizde kaldı. Deprem insanı öldürmez, ihmal öldürür. Trafik de insan öldürmüyor sonuçta. İhmal öldürüyor. Ölümünde büyük bir ihmal var. Çevre kontrolü yok. Türkiye'de şoförler istediği yerde duracağını zannediyor. İstediği yerde duruyor yada kapıyı açıyor. Kırk yaşında gencecik bir insanı hayattan koparıyor. Çok yazık. Annesi, ailesi, eşi adına ben çok üzüldüm. Haberlerde gördük. Önce tanımadık. Sonra baktım gerçekten depremden korkan bir gencecik insan maalesef. Depremde ölmedi ama trafikte öldü. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL