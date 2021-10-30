Ümraniye'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Murat Beter ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Araç savrulmanın etkisiyle aynı istikamette seyreden 34 EAL 813 plakalı otomobil ile 34 EEA 336 plakalı araca çarptı.

Alınan bilgiye göre, Şile yolunda seyir halindeki Murat Beter'in kullandığı 34 KF 3116 plakalı otomobil, Dudullu sapağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yola savuruldu.

Ümraniye 'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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