UNIFIL: Lübnan ve İsrail'den askeri yetkililer arasında istisnai bir toplantıya başkanlık ettik - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col'un Lübnan ve İsrail'den askeri yetkililer arasında "istisnai" bir askeri toplantıya başkanlık ettiğini duyurdu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Del Col'un başkanlık ettiği toplantıda, 4-6 Ağustos'ta iki ülke arasında yaşanan gerginliğin ele alındığı belirtildi.

Yükselen tansiyonun iki ülke arasında 2006 yılında varılan ateşkes anlaşmasını tehlikeye soktuğuna dikkat çekilen açıklamada, Ağustos'un başında yaşanan gerginliğin bağımsız bir olay olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, toplantıda hava ve kara ihlallerinin yanı sıra başka konuların da gündeme geldiği aktarıldı.

Aynı açıklamaya göre, Del Col, Mavi Hat'a ilişkin askıda kalan sorunlar konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini kaydetti.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ne olmuştu?

Lübnan'dan İsrail tarafına 4 Ağustos'ta 3 roket atılmış, İsrail ordusu da buna karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.

Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in hava saldırısına karşılık, 6 Ağustos'ta İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da söz konusu eyleme karşılık aynı gün Lübnan'daki bazı hedefleri topçu ateşiyle vurduğunu bildirmişti.

İki ülkenin sınır hattında konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü ise "Durum çok tehlikeli. Tüm tarafları ateşkese teşvik ediyoruz." açıklaması yapmıştı.