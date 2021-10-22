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Üniversite mezunu kız kardeşler, devletten aldıkları destekle baba mesleği hayvancılığı sürdürüyor - Son Dakika

Üniversite mezunu kız kardeşler, devletten aldıkları destekle baba mesleği hayvancılığı sürdürüyor

22.10.2021 11:07
Üniversite mezunu kız kardeşler, devletten aldıkları destekle baba mesleği hayvancılığı sürdürüyor

Kırıkkale'de yaşayan üniversite mezunu iki kız kardeş, 5 yıldır baba mesleği hayvancılığı devletten aldıkları destekle devam ettiriyor.

Kırıkkale'de yaşayan üniversite mezunu iki kız kardeş, 5 yıldır baba mesleği hayvancılığı devletten aldıkları destekle devam ettiriyor.

Merkeze bağlı Pazarcık köyünde yaşayan Anadolu Üniversitesi maliye bölümü mezunu ve Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı öğrencisi olan Münevver Özen (36) ile Kırıkkale Üniversitesi edebiyat öğretmenliği mezunu ablası Münire Özen (37), 2016 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra babalarının büyükbaş hayvanlarına bakmaya başladı.

Genç Çiftçi Projesi'ne başvurarak 2018 yılında hibe desteği ile 5 manda alıp üretimlerine devam eden abla kardeş, hayvanlardan elde ettikleri sütten yoğurt, yağ, kaymak ve peynir yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Münevver Özen, AA muhabirine, 2016 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra hayvanlara bakmaya başladıklarını söyledi.

Bu işi severek yaptıklarını anlatan Özen, şöyle konuştu:

"Mandanın etinden, sütünden faydalanıyoruz. Sütünden kaymak ve yoğurt yapıyoruz. Sipariş üzerine ürünlerimizi satıyoruz. Hayvanlara ablamla ikimiz bakıyoruz. Mandalarla birlikte 43 büyükbaş hayvanımız var. İş paylaşımı yapıyoruz, birini o yapıyorsa diğerini ben yapıyorum. O samanı veriyorsa ben yemini döküyorum. Paylaşımlı olarak devam ediyoruz. Bu iş sevmeden olmuyor. Desteklerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teşekkür ederim."

Abla Münire Özen de şunları kaydetti:

"Mandalarımızın yanında inek ve buzağılarımız var. Hayvanlardan elde ettiğimiz sütü kendimiz işliyoruz. Sütü ayrı satıyoruz. Ayrıca yoğurt ve manda sütünün kaymağını yapıyoruz. Hayvanların sütünden her türlü faydalanıyoruz. Genç Çiftçi Projesi'ne başvurduğumuz zaman devlet hem inek hem de manda veriyordu. Biz 5 manda aldık. Kendi hayvanlarımız da vardı. Üzerine sürekli ekleme yaptık. Yine mandanın etinden de faydalanıyoruz. Çok güzel eti de var. Üniversite mezunu olarak bu işi yapmak çok güzel bir duygu, böyle projelere destek verdiği için devletimize çok teşekkür ederiz."

Üniversite, Kırıkkale, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite mezunu kız kardeşler, devletten aldıkları destekle baba mesleği hayvancılığı sürdürüyor - Son Dakika


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