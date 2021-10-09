Üniversite öğrencileri için kampüste aşı imkanı - Son Dakika

GAZİ Üniversitesi'nde, memleketlerinde aşı olamayan öğrenciler için 'Covid-19 Aşı Birimi' oluşturuldu. Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, aşı biriminde 4'üncü doz Covid-19 aşısını yaptırarak, öğrencilere aşı çağırısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Gazi Üniversitesi'nde 5 Ekim'de 'Covid-19 Aşı Birimi' oluşturdu. Çeşitli nedenlerle memleketlerinde aşılarını yaptıramayan öğrenciler ile akademik ve idari personel de aşı biriminde aşılarını yaptırmaya başladı. Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız da 4'üncü doz aşısını üniversitedeki aşı biriminde yaptırdı. 2 doz Sinovac, 1 doz BioNTech aşısı yaptıran Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, 4'üncü doz BioNTech aşısını olduktan sonra aşı çağrısında bulundu.