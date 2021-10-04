Üniversite öğrencileri, polis ekipleri tarafından bilgilendirildi - Son Dakika

Malatya'da üniversite öğrencileri, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık konularında polis ekipleri tarafından bilgilendirildiler.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY faaliyetleri kapsamında vatandaşları doğru internet kullanımı konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Ekipler, İnönü Üniversitesi kampüsünde öğrencileri "Güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık" gibi konularda hazırlanan el broşürlerini dağıtarak bilgilendirldiler. Stant ve bilgilendirme faaliyetleri 08 Ekim gününe kadar devam edecek. - MALATYA