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Üniversite öğrencilerine 'hoş geldin' konseri - Son Dakika

Üniversite öğrencilerine 'hoş geldin' konseri

20.10.2021 21:22

Üniversite öğrencilerine 'hoş geldin' konseri Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler konserle karşılandı Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler için konser düzenlendi.

Üniversite öğrencilerine 'hoş geldin' konseri

Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler konserle karşılandı

ÇANKIRI - Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler için konser düzenlendi. Konserde sahne alan yerel sanatçılar ile birlikte sevilen şarkıları seslendiren öğrenciler, doyasıya eğlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ), 2021-2022 akademik yılında yüz yüze eğitimin başlatılması ile birlikte binlerce öğrenci ders başı yaptı. Eğitime başlayan öğrenciler için Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından konser düzenlendi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Yerleşkesinde gerçekleşen ve yerel sanatçıların sahne aldığı konsere çok sayıda öğrenci katıldı. Konser alanını dolduran öğrenciler, sahne alan sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik edip, o anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.

"Öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Uzun bir zaman sonra öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz bizim için çok değerli. Bizim varlık gerekçemiz. Eğitim ve öğretimin odağında onlar bar. Dolayısıyla öğrencilerimizi mutlu etmek, 'hoş geldin' etkinliği düzenlemek adına böyle bir program düzenledik. Amacımız ise öğrencilerimizin üniversitemizi daha iyi tanıması. Oryantasyon dahilinde öğrencilerimize bazı bilgilerin verilmesi. Aynı zamanda geleceğe yönelik planlama programlama konusuna dahil etme adına bu etkinliği düzenlemiş olduk. Öğrencilerden aldığımız geri dönütlerde gayet iyi, gayet güzel. Bu tür etkinliklerin devam etmesini arzularlar. Bizler de üniversite olarak öğrencilerimizle hem onların daha iyi daha güzel vakit geçirmeleri için hem ilerleyen dönemlerde plan ve programlara dahil olmaları için bu hususlarda yanlarında olacağız" dedi.

Üniversite öğrencilerine 'hoş geldin' konseri
Üniversite öğrencilerine 'hoş geldin' konseri
Üniversite öğrencilerine 'hoş geldin' konseri
Üniversite öğrencilerine 'hoş geldin' konseri

Karatekin Üniversitesi, Üniversite, Çankırı, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerine 'hoş geldin' konseri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerine 'hoş geldin' konseri - Son Dakika
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