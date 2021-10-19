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Üniversite öğrencilerinin yüzde 78,1'i flört şiddetiyle karşı karşıya - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinin yüzde 78,1'i flört şiddetiyle karşı karşıya

19.10.2021 11:39
Üniversite öğrencilerinin yüzde 78,1'i flört şiddetiyle karşı karşıya

TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Araştırma Görevlisi Tuğçe Çetinkaya, üniversitelerde flört şiddetine maruz kalan ve profesyonel desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık alabilecekleri birimlerin kurulmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Araştırma Görevlisi Tuğçe Çetinkaya, üniversitelerde flört şiddetine maruz kalan ve profesyonel desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık alabilecekleri birimlerin kurulmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı. Çetinkaya, "Üniversite öğrencilerinin yüzde 78,1'i flört şiddetiyle karşı karşıya" dedi.

TED Üniversitesi (TEDÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi, flört şiddeti farkındalığı konusunda güncel bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya, 273 kadın, 78 erkek olmak üzere toplam 351 öğrenci katıldı. Yüzde 78'i TEDÜ'lü kadın öğrencilerden oluşan katılımcıların yüzde 61,8'i ankete katıldığı dönemde bir flört ilişkisinin bulunduğunu söylüyor. Araştırmanın sonuçlarına göre her 4 erkek üniversite öğrencisinden 3'ü (yüzde 74,4)" cinsellik konusunda 'hayır' cevabını kabul etmeme ve ikna etmeye çalışma" davranışının flört şiddeti olduğunu düşünüyor. Aynı oran, kadın öğrencilerde yüzde 97,8'e yükseliyor.

ERKEKLERİN YÜZDE 15,4'Ü CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN FLÖRT ŞİDDETİNİ NORMALLEŞTİRDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR

TED Üniversitesi Araştırma Görevlisi Tuğçe Çetinkaya, öğrencilerin flört şiddetine yönelik farkındalık düzeylerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilen araştırma hakkında bilgi vererek kadın öğrencilerin erkeklere kıyasla flört şiddeti konusunda bilgi paylaşımına daha fazla ilgi gösterdiklerini belirtti. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin flört şiddetinin normalleştirilmesindeki rolüne katılmama oranının yüzde 15,4 ile erkek öğrencilerde kadınlara göre (yüzde 1,4) daha yüksek olduğunu belirten Çetinkaya, "Bana göre araştırmanın en önemli sonuçlarından biri, araştırmaya katılan öğrencilerinin yüzde 78,1'inin flört şiddetine maruz bırakıldıkları bir ilişki yaşadıklarını ifade etmeleri" açıklamasını yaptı.

TOPLUMSAL KABULLER ŞİDDETİ TANIMLAMAYI GÜÇLEŞTİRİYOR

Üniversitelerde flört şiddetine maruz kalan ve profesyonel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık alabilecekleri birimlerin kurulması ve bu birimlerin etkin bir çalışma yürütebilmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Çetinkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Flört şiddeti anlamına gelen davranışlar, toplumsal kabullerin flört ilişkisi içerisindeki yansımaları olabiliyor. Şiddetin toplumsal kabuller üzerinden olağanlaştırılması, maruz kalınan davranışların tanımlanmasını güçleştiriyor. Tanımlanamama durumu, maruz kalınan şiddetin farkına varamama ve ilişkiyi sonlandıramama riskini beraberinde getiriyor. Flört ilişkisinin genellikle ergenlik döneminde deneyimlenmeye başlandığını düşündüğümüzde, flört şiddetine yönelik toplumsal farkındalığı artırılabilecek çalışmalar daha da önemli bir hal alıyor. Ancak bu şekilde flört şiddeti anlamına gelen davranışların olağan ya da kişisel meseleler olmadığının anlaşılması mümkün olabilir."

BAŞKALARI ÖNÜNDE KÜÇÜK DÜŞÜRMEK DE ŞİDDET OLARAK GÖRÜLÜYOR

Kadın ve erkek öğrenciler arasında cevap farklılıkları bulunduğu gibi benzerlikler de bulunduğunu da söyleyen Çetinkaya, "Bu benzerlikler, araştırma sonuçlarının umut verici yönlerine işaret ediyor. Genellikle sevgi duymanın olağan sonuçlarından biri olarak görülen kıskançlık davranışı, tüm öğrenciler tarafından 'sevgi' kavramıyla en az ilişkilendirilen iki davranıştan biri oldu. İkinci olarak, flört şiddeti anlamına geldiğine katılma oranının en yüksek olduğu davranışın, 'yıkıcı eleştiriler yaparak başkaları önünde küçük düşürmek' olduğu görülüyor. Dolayısıyla fiziksel şiddet kadar görünür ve tanımlanabilir olmayan psikolojik şiddetin bir örneği olan bir davranış kalıbının, katılımcı öğrencilerin tamamı tarafından şiddetle en fazla ilişkilendirilen davranış kalıbı olduğu anlaşılıyor" dedi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE HAREKETE GEÇTİLER

Çalışmanın tamamlanmasının ardından araştırmada tespit edilen sorunlara odaklandıklarını ifade eden Tuğçe Çetinkaya, 'Yanındaki kim? Flört Şiddeti ve Drama' başlıklı çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek "Yaz dönemindeki staj çalışmalarında ise flört şiddetine yönelik bir çalışma grubu oluşturduk ve çıktılarıyla bir farkındalık broşürü hazırladık. Ayrıca toplumsal cinsiyet rolleri, erkeklik ve rıza inşası gibi konular üzerine seminerler ve Psikoloji Bölümü ile öğrencilerin kişilerarası ilişkilerinde karşılaşabilecekleri sorunlarla baş etmelerinde yardımcı olabilecek faaliyetler düzenlemeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.


Üniversite öğrencilerinin yüzde 78,1'i flört şiddetiyle karşı karşıya
Üniversite öğrencilerinin yüzde 78,1'i flört şiddetiyle karşı karşıya

Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinin yüzde 78,1'i flört şiddetiyle karşı karşıya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerinin yüzde 78,1'i flört şiddetiyle karşı karşıya - Son Dakika
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