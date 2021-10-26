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Üniversiteli gençlerden Küre Dağları Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü - Son Dakika

Üniversiteli gençlerden Küre Dağları Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü

26.10.2021 12:45
Üniversiteli gençlerden Küre Dağları Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü

Bartın Üniversitesi ÜNİAK Topluluğunca öğrencilere yönelik doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Bartın Üniversitesi ÜNİAK Topluluğunca öğrencilere yönelik doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yürüyüşün ardından Ulus ilçesine bağlı Drahna Vadisi ve Ulukaya Şelalesi mevkisinde öğrencilerin katılımıyla piknik organizasyonu yapıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin donanımlı ve pırıl pırıl gençlere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Gençlerin hem aileleri hem de ülke için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Güner, şunları kaydetti:

"Sizler devletimizin, milletimizin umudusunuz. Sizleri işlerde, hayırlı yerlerde, mesleki ve kişisel gelişimde görmek istiyoruz. Sporda, sanatta, bilimde, eğitimde görmek istiyoruz. Devletin ve milletin hizmetinde, kendiniz ve aileniz için hayırlı işlerde bulunmanızı temenni ediyoruz. Bu ışığı sizlerde görüyoruz. Aranızda bizimle görüşmek isteyenler olursa, kapımız her zaman açıktır. İstediğiniz zaman gelip taleplerinizi iletebilirsiniz. Sizlerden çok iyi yetişmiş bireyler olmanızı bekliyoruz. Bu topluma yabancı olmayan, bayramını, adetini, kültürünü bilen, vatanına bayrağına bağlı bireyler olarak kendinizi yetiştirmenizi istiyoruz."

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da gençlerin Ulukaya'yı görmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Öğrencilerin donanımlı bireyler olmalarını istediklerini aktaran Tunç, "Herhangi bir probleminiz, sıkıntınız olursa bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. 24 saat herhangi bir sorununuzda yanınızdayım. Bunu bilmenizi istiyorum." ifadesini kullandı.

Bartın Üniversitesi ÜNİAK Topluluğu Başkanı Amine Selanay Tekin ise ülkenin özellikle son dönemde ciddi birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, bunu da gençlerle sağlamak istediklerini kaydetti.

Etkinliğe, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı.

Üniversiteli gençlerden Küre Dağları Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü
Üniversiteli gençlerden Küre Dağları Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü
Üniversiteli gençlerden Küre Dağları Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü

Bartın Üniversitesi, Bartın, Milli, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversiteli gençlerden Küre Dağları Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversiteli gençlerden Küre Dağları Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü - Son Dakika
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