Üniversiteliler su indirimi için Aktaş'ı evlerinde ağırlayıp teşekkür etti - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, üniversite öğrencilerinin su faturalarında yüzde 50 indirim kararı alması üzerine, öğrenciler Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı evlerinde ağırlayıp çiğ köfte partisi düzenleyerek teşekkür etti.

Aktaş, sosyal medya hesabından, "Su faturalarındaki % 50 indirimi öğrencilerimizle birlikte kutladık. Çiğ köfteyle." notuyla bir video paylaştı.

Videoda Aktaş, "Biz 'daha neler yapabiliriz'in heyecanıyla yeni bir uygulamaya daha başladık. Evlerde kalan öğrencilerimiz var, onların su kullanım bedellerini yüzde 50 indirimli olarak bundan sonra kullanacaklar." ifadesine yer verdi.

Kendisini ağırlayan öğrencilere teşekkür eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencilerimiz şehrimizin hem sosyal, kültürel hayatına hem de sanayisine, ticaretine, ekonomisine çok ciddi katkı veriyorlar. Geleceğin eğitimli gençlerinin şehrimizde yetişmesi bizim için büyük bir onur. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü uygulaması, bunun yanında Şehrimi Geziyorum, Tanıyorum gibi farklı uygulamalarla şehrin farklı yerlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Beraberinde öğrencilerimizle alakalı, ücretsiz yolculuk biletleri, otopark kullanımı, sosyal tesislerde indirimler noktasında da onlara destekler sağlıyoruz. Şunu da ifade etmek istiyorum, biz yeni sürprizlerle öğrencilerimizin karşısında olacağız. Çünkü onlar ailelerinin bizlere bir emaneti. Onlara en iyi şekilde bakmak noktasında, yeni projeler ve uygulamalarla inşallah onların bu sürecini kolaylaştırmaya çalışacağız."