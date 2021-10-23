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Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı

23.10.2021 18:26

Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı Oyuncu Bahadır Tokmak: "Yıldızlar gökyüzünde bir yer açsın kendine bir yıldız daha şimdi gökyüzünde" "Son görevi son derece hak eden bir oyuncu arkadaşımızdı Oyuncu Ali Fuad Pekzeren: "Vefat ettiği günün beş saat öncesinde şakalaşıyorduk"...

Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Bahadır Tokmak:

"Yıldızlar gökyüzünde bir yer açsın kendine bir yıldız daha şimdi gökyüzünde"

"Son görevi son derece hak eden bir oyuncu arkadaşımızdı

Oyuncu Ali Fuad Pekzeren:

"Vefat ettiği günün beş saat öncesinde şakalaşıyorduk"

Senaryo yazarı Birol Güven:

"Elinde senaryo, kostümleri ile kaybettik"

Akrabası Baran Cimitay:

6 aylık bir rahatsızlığı vardı. Gitmiyordu doktora. Biraz ihmal etti kendini"

ANKARA - Geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çekimleri yapılan 'Seksenler' dizisinin setinde kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, gece yarısında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Seyfi' karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Kuruçay'ın cenazesi Ankara'ya getirildi. Kuruçay'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Eşi baygınlık geçirdi

Son yolculuğuna uğurlanan ünlü oyuncunun cenaze namazına katılan ünlü oyuncular, set arkadaşları için gözyaşı döktü. Cenaze namazı başlamadan önce Kemal Kuruçay'ın eşi Yasemin Kuruçay, fenalık geçirerek yere oturdu. Yakınları tarafından güçlükle ayağı kaldırılan Yasemin Kuruçay cenaze namazı boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun cenazesine tekerlekli sandalye ile katılan Lütfiye Kuruçay da cenaze namazı boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. 59 yaşında yaşamını yitiren Kuruçay'ın naaşına oğulları Doğukan ve Batuhan'ın yanı sıra oyuncu camiasından Necmi Yapıcı, Bahadır Tokmak, Ali Fuad Pekzeren, Hakan Bulut ve ünlü senaryo yazarı Birol Güven ile akrabaları ve sevenleri omuz verdi.

"Yıldızlar gökyüzünde bir yer açsın kendine bir yıldız daha şimdi gökyüzünde"

Tiyatroya Kuruçay ile aynı zamanda ve aynı yerde başladığını belirten Bahadır Tokmak, "Elim trafik kazasında Erkan Yücel hocamızı kaybedince yolculuğumuza uzun süre beraber devam ettik. Kemal sahneleri çok seven, aynı zamanda sahnelerin de onu çok sevdiği iyi bir aktördü. Çok samimi, içten, her rolü sevimli kılabilen birisiydi. Seyirciyi ya da ekranda veya tiyatro sahnesinde dakikasında en sıcak diyaloğu seyirciye atabilen nadir oyunculardandı. Bir bir kaybediyoruz değerlerimizi. Bugünlerde Türkiye'nin çok ihtiyacı oldu, gülmek ve gülümsetmek. Kemal'in yolu açık olsun. Yıldızlar gökyüzünde bir yer açsın kendine bir yıldız daha şimdi gökyüzünde" diye konuştu.

"Son görevi son derece hak eden bir oyuncu arkadaşımızdı

Kuruçay'ın İstanbul'da kendisinin ise Ankara'da olduğunu dile getiren Tokmak, "Bir parça yollarımız ayrılmıştı epeydir. Ama İstanbul'da beraber olduğu arkadaşlarını burada görememek de beni hüzünlendirdi. Az önce bunu konuşuyorduk biz de. Kemal çok görev yaptı, tiyatro, sinema, televizyonda. O son görevi de son derece hak eden bir oyuncu arkadaşımızdı" dedi.

"Vefat ettiği günün beş saat öncesinde şakalaşıyorduk"

Kemal Kuruçay'ı en son dün gördüğünü ifade eden Ali Fuad Pekzeren, "Dün gördükten sonra Pazartesi görüşürüz diye ayrıldık. Hiç beklemiyorduk. Bizi çok güldürürdü. Başımız sağ olsun. Son günlerde bir farklılığı yoktu. Benim gördüğüm kadarıyla her şey yolundaydı. Ama kader işte belli olmuyor ne olacağı. Bir farklılığı yoktu. Her zaman ki gibi vefat ettiği gün beş saat önce şakalaşıyorduk" dedi.

"Elinde senaryo, kostümleri ile kaybettik"

Birol Güven ise, daha önce Seksenler dizisinde rol alan Rasim Öztekin'in vefatına işaret ederek, "Bizim üst üste geldi biraz. Elinde senaryo, kostümleri ile kaybettik" diye konuştu.

"6 aylık bir rahatsızlığı vardı. Gitmiyordu doktora. Biraz ihmal etti kendini"

Akrabası Baran Cimitay ise birçok sanatçının vefat ettiğini hatırlatarak, "Kıymet bilinmiyor. Biz daha çok katılım bekliyorduk. Allah razı olsun yine milletten. Sonuçta Twitter'da dün birçok paylaşım oldu. Herkes iyi dileklerini söyledi. Hiçbir tane kötü yorum yok. Herkes ona olan sevgisini yansıttı. Güzeldi bizim için. Önemli değil yani. Önemli olan herkesin iyi dilekleri. 6 aylık bir rahatsızlığı vardı. Gitmiyordu doktora. Biraz ihmal etti kendini" ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı

Kemal Kuruçay, Ali Fuad, Cenaze, Vefat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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