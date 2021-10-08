Ünye'de ilkokul öğrencileri çömlek sanatıyla tanıştı - Son Dakika

??????? Ünye ilçesinde ilkokul öğrencileri, okulun bahçesinde çömlek sanatıyla buluşturuldu.

Ünye Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, okul bahçesindeki atölyede düzenlenen etkinlikte çömlek sanatçısı Ayşe Atalay ile bir araya geldi.

Atalay, AA muhabirine, çömlek sanatını korumak ve aktarmak adına okullarda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çocukların çömlek sanatıyla tanışmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

"Çocukların el becerilerini geliştirmeleri çok önemli. Bugün de Ünye Cumhuriyet İlkokulu'nda çalışma yapıyoruz. Bütün çocuklarımız teker teker torna makinesinde benimle birlikte torna çalışması yaptılar. İstedikleri herhangi bir ürün varsa vazo, saksı, şişe ne isterlerse yaparak bugünün anısına evlerine götürdüler. Çocuklar bir taraftan eğlenirken, diğer taraftan çömlek sanatıyla tanıştı. Bunun yanı sıra üretkenlik, yaratıcılık, dokunmak, hissetmek gibi birçok kazanım elde etti. Çocuklarımız çok mutlu oldu, biz de mutlu olduk."

Atalay, bu tür projelerle çocukları bu sanatla buluşturmak amacıyla Karadeniz turnesinde olduklarını sözlerine ekledi.