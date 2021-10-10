Ürdün'de kabine revizyonu öncesinde bakanlar istifa etti - Son Dakika

Ürdün'de bakanlar, hükümette yapılması beklenen revizyon için Başbakan Bişr el-Hasavne'ye istifalarını sundu.

Ürdün'deki devlet televizyonlarından Al Mamlaka'nın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, bakanların Hasavne'ye istifalarını sunduğu belirtildi ancak beklenen revizyonun hangi bakanlıkları kapsayacağı ya da zamanıyla ilgili bilgi verilmedi.

Bu, Ekim 2020'de kurulan Hasavne hükümetinde yapılacak dördüncü revizyon olacak. İlk revizyon 2 Aralık 2020'de, ikincisi 7 Mart'ta ve üçüncüsü de 29 Mart'ta yapılmıştı.