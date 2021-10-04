Üye Girişi
Ürdün'de seçim sisteminde yapılacak düzenlemeler halktan karşılık bulacak mı? - Son Dakika

Ürdün'de seçim sisteminde yapılacak düzenlemeler halktan karşılık bulacak mı?

04.10.2021 13:23
Ürdün'de seçim sisteminde yapılacak düzenlemeler halktan karşılık bulacak mı?, System.String[]

Ürdün'de geçen yıl yapılan genel seçimlerdeki düşük katılım sonrasında hazırlanan reformların halkın beklentilerini ne derecede karşılayacağı tartışılıyor.

Ürdün'de geçen yıl yapılan genel seçimlerdeki düşük katılım sonrasında hazırlanan reformların halkın beklentilerini ne derecede karşılayacağı tartışılıyor.

Ülkede Kasım 2020'de düzenlenen milletvekili seçimine katılımın yüzde 29,9 düzeyinde kalması vatandaşların seçim sisteminden memnun olmadığı şeklinde yorumlanarak seçim kanunu ve anayasa değişikliğini gündeme getirdi.

Kral 2. Abdullah tarafından kurulan Siyasal Sistemi Yenileme Kraliyet Komitesi, gençlik, kadın, yerel yönetimler, seçim, partiler ve anayasal değişikliklerle ilgili 6 konuda reform yapılması konusunda 10 Haziran'da çalışmalara başladı.

Siyasal Sistemi Yenileme Kraliyet Komitesi, seçim kanununa ilişkin tasarı ve anayasada değişiklik önerileriyle ilgili hazırladığı raporu dün Kral 2. Abdullah'a sundu.

Komitenin tavsiye niteliğindeki raporunu teslim alan Kral Abdullah, siyasal sistemde öngörülen yeniliklerin, anayasaya uygun bir şekilde yürütüleceğini, hükümetin bunları gündeme alarak parlamentoya sunacağını açıkladı.

Uzmanlar, siyasi sistemde yapılacak değişiklikle seçimlere katılımın canlandırılması ve ülkede Meclisin önem kazanabilmesi konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Halkın beklentisi Meclisin feshedilmesi yönünde"

Ürdün Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Bedr el-Madi, Siyasal Sistemi Yenileme Kraliyet Komitesinin, Ürdün devletinin geçtiği "kritik ve hassas bir dönemde" kurulduğunu ve vatandaşların siyasi katılımının karar alma süreçlerinde zorunlu bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Madi, "Bu durumun devlet başkanı ve hükümet nezdinde ayrı sonuçları var, zira siyasi sistemde halkın baskısı ve güven kaybı hissediliyor." dedi.

Temsilciler Meclisi üyelerinin çoğunluğunun Kral'a destek verdiğine dikkati çeken Madi, bu nedenle alınan kararların uygulanması konusunda bir sorun oluşmasını beklemediğini ifade etti.

Düzenlemelerin ardından Meclisin feshedilerek seçimlerin yeniden yapılması gerektiğini savunan Madi, şunları kaydetti:

"Son seçimlerdeki düşük katılım nedeniyle Temsilciler Meclisinin halk nezdindeki desteği yüksek değil. Bu nedenle, Meclisin feshedilmesi ve yeniden milletvekili seçimlerinin yapılması, halkın geniş bir kesiminin taleplerinin gerçekleştirilmesi adına Komitenin alacağı kararların önemli bir parçası olacaktır."

Hükümetin de yüksek bir halk desteğine sahip olmadığını vurgulayan Madi, "Bu durum, devlet başkanının (Kral) kolay değişiklikler yapabilmesine imkan veriyor." diye konuştu.

"Siyasi reform acil bir ihtiyaç"

Yermuk Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed eş- Şara, ülkede siyasi reformun krallıktan beklendiğini işaret etti.

Şara, "Siyasi reform acil bir ihtiyaç haline geldi. Meclisin önerilen yasa tasarıları konusunda karar almaya hakkı var, ancak bu kararın bir formaliteden ibaret olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Yasa değişikliğin Meclisin gündemine alınması, reformların yapılmasının ve Meclisin feshedilmesinin Kral'ın iradesine dayandığının altını çizen Şara, Meclisin feshedilmesinin ardından yeni seçim kanunuyla seçimlerin yapılabileceğini kaydetti.

Şara, halkın daha önceki başarısız tecrübeler nedeniyle hükümetlerin reform yapma konusundaki iradesine güvenini kaybettiğini ifade ederek, bu kez Komitenin önerilerinin hızlı bir şekilde uygulanmasıyla durumun farklı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Acele etmek başarısızlığa neden olacaktır"

Hayat Partisi Genel Sekreteri Abdulfettah el-Geylani ise Meclisin yakında feshedilmesini beklemediğini dile getirdi.

Geylani, "Meclisin feshedilmesinin acil bir çözüm olmadığını düşünüyorum ve umuyorum. Zira, bu konuda acele etmek başarısızlığa neden olacaktır ve sonuçlar istenilen seviyede olmayacaktır." dedi.

Siyasal Sistemi Yenileme Kraliyet Komitesi Başkanı Samir er-Rifai ile görüştüklerini söyleyen Geylani, Rifai'nin kendilerine "Durumunuzu düzeltme fırsatınız var, çünkü 3 yıldan önce seçim olmayacak." dediğini aktardı.

Geylani, "Gelen bilgiler, Meclisin 2023'te görev süresi dolana kadar bu şekilde devam edeceğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Kral 2. Abdullah'ın reform istemesine rağmen direnen bir kesim olduğuna dikkati çeken Geylani, "Kral, reformların kademeli bir şekilde yapılmasını ve 10 yıldan kısa bir sürede tamamlanmasını istiyor, fakat buna direnenler sürecin 20 yılda bitmesi için uğraşıyor." ifadelerini kullandı.

Ürdün'de 10 Kasım 2020'de yapılan milletvekili seçimine katılım yüzde 29,9 düzeyinde kalmıştı. Seçimde, 130 sandalyeli Meclise girebilmek için 80'i siyasi partilerden toplam 1674 aday yarışmıştı.

Seçim sonucunda 4 siyasi partiden sadece 12 aday Meclise girmeyi başarırken, diğer 118 sandalyeyi bağımsızlar kazanmıştı.

Milletvekili, Reform, Ürdün, Şara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de seçim sisteminde yapılacak düzenlemeler halktan karşılık bulacak mı? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme 12:50 Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı 12:34 Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı 12:25 Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor 12:06 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi 11:46 Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi 11:11 Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor 10:45 Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu 10:09 Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu

Son Dakika Haberleri
12:53 Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu
12:50 Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme
12:46 İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?
12:44 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021
12:34 Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı
12:31 Yeni keşif "Hayvanlardan bulaştı" iddialarını kuvvetlendirecek! Koronaya en yakın 3 farklı virüs, yarasadan çıktı
12:29 Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi
12:25 Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı
12:17 Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var
12:05 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor
Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu         
12:53
İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor? İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?         
12:46
Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi         
12:30
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti         
12:03
Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı         
11:26
Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi         
10:52
13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti         
10:38
Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti         
10:00
Kasiyer tarafından markete kilitlenen hırsızlık zanlısı, vatandaşların sopalı tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı Kasiyer tarafından markete kilitlenen hırsızlık zanlısı, vatandaşların sopalı tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı         
09:56
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 13:30:08. #1.11#
SON DAKİKA: Ürdün'de seçim sisteminde yapılacak düzenlemeler halktan karşılık bulacak mı? - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement