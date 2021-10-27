Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni konut inşa kararını barışı baltalamak olarak niteledi - Son Dakika

Ürdün, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesini onaylamasını, "barış çabalarını baltalayacak tek taraflı uygulama" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu el-Ful, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kararını kınadı.

Sözcü Ebu El-Ful, İsrail'in bu adımının, "yerleşim faaliyetlerinin derhal durdurulmasını isteyen" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2334 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası hukukun açıkça ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Ebu El-Ful, yerleşim yerleri inşa etmek, onları genişletmek, Filistinlileri yerlerinden etmek veya topraklara el koymak gibi İsrail'in yerleşim politikasının meşruiyetinin bulunmadığını, yasadışı olduğunu, reddedildiğini ve kınandığını belirtti.

Sözcü Ebu El-Ful, İsrail'in bu adımının, uluslararası hukuku ihlal eden, kapsamlı ve adil bir barışa ulaşma çabalarını ve uluslararası meşruiyet kararlarına dayalı iki devletli çözüm fırsatını baltalayan tek taraflı bir adım olduğunu kaydetti.

İsrail yönetimi, bugün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesini onaylamıştı.

Bu kararla İsrail, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından ilk kez yasa dışı konut inşasına onay vermiş oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.