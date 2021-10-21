Ürdün ordusu Suriye'den ülkesine uyuşturucu taşıyan İHA'yı düşürdüğünü duyurdu - Son Dakika

Ürdün ordusu, Suriye'den İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ülkeye uyuşturucu madde kaçırma girişiminin engellendiğini açıkladı.

Ordunun internet sitesinden yapılan açıklamada engelleme işleminin, ülkenin doğusundaki askeri birliklerce gerçekleştirildiği bildirildi.

Suriye'den Ürdün topraklarına gelen bir İHA'nın takip sistemiyle izlendiği ve düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İHA'nın düşürüldüğü bölgeye çok sayıda askerin intikal ettiği ve arama yapıldıktan sonra yüklü miktarda uyuşturucu maddenin bulunduğu kaydedildi.