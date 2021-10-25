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Üretici ve tüketiciye destek; ihtiyaç sahipleri için tarladan şehre yardım eli - Son Dakika

Üretici ve tüketiciye destek; ihtiyaç sahipleri için tarladan şehre yardım eli

25.10.2021 15:33

Tarladan şehre dayanışma köprüsüGökçe KARAKÖSE, Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA) - Ümraniye Belediyesi, Eskişehir Mihalgazi Belediyesi ile 'kardeşlik köprüsü' kurdu.

Tarladan şehre dayanışma köprüsü

Gökçe KARAKÖSE, Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, (DHA) - Ümraniye Belediyesi, Eskişehir Mihalgazi Belediyesi ile 'kardeşlik köprüsü' kurdu. Bu kapsamda, çiftçilerden ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzanıyor.

Ümraniye Belediyesi, "Tarladan Şehre Dayanışma Köprüsü" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Eskişehir Mihalgazi Belediyesi ile iş birliği yaptı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün projeyi duyurmak için bir araya geldi.

Proje kapsamında, Mihalgazi tarlalarından toplanan yiyecekler, şu ana kadar Ümraniye'de ihtiyaç sahibi 3 bin aileye ulaştırıldı. Tarladan toplanan domates, patlıcan, nar, kabak, havuç gibi yaklaşık 12 kilo meyve ve sebze 40 günde bir, 7 bin aileye ulaştırılacak.

"ÖRNEK BİR ÇALIŞMA"

Sosyal belediyeciliğin gereğini her zaman yapmayı hedeflediklerini söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugün sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumuz projemiz de bu hassasiyetle hayata geçirdiğimiz örnek bir çalışmadır. Mihalgazi Belediyemizle iş birliği yaptığımız bu proje ile çiftçilerimizin ellerindeki ürünleri Ümraniye'mize getiriyor ve ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıtıyoruz" dedi.

TARLADAN SOFRAYA ARACI DAHİL EDİLMİYOR

Yıldırım, "Ürünlerin Mihalgazili üreticilerimizin elinden Ümraniye'deki yardıma muhtaç ailelerimizin sofrasına gelene dek olan sürece hiçbir aracıyı dahil etmiyoruz. Tarladan sofralarına komisyonsuz alıp getiriyoruz. Bu şekilde maliyeti neredeyse yarı yarıya düşürmüş oluyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere her gün 4 araç ve 8 personel ile 200-250 kasa arasında dağıtım yapıyoruz. İnşallah bu ürünlerimizi Ümraniye'mizde bulunan yaklaşık 7000 yardıma muhtaç ailemize ulaştıracağız" diye konuştu.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ORGANİK SEBZE MEYVE DESTEĞİ

Projenin istikrarlı bir şekilde devam etmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, "İhtiyaç sahibi komşularımıza tek seferlik değil, devamlı olarak taze ve organik sebze meyve ulaştıracağız. Bu çalışmamız kalıcı olarak devam edecektir. Deneme aşamasını bitirdik. Tam kapasite ile dağıtımlarımıza başlamış durumdayız" dedi.

KÖY EKMEĞİ VE ERİŞTE DE BULUNUYOR

Bu yardım kasalarımızda sebze ve meyvelerle birlikte üretici kadınlarımızın kendi elleriyle yaptıkları köy ekmekleri ve erişte gibi ürünler de bulunuyor diyen Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Günlük dağıtımlara başladığımız 11 Ekim 2021 tarihinden bugüne kadar, 3 bin 32 haneye 30 tona yakın sebze meyve ulaştırdık. Aynı zamanda Ümraniye Belediyemizin aşevlerinde, yemekhanesinde ve tesislerinde de yine üreticilerimizden doğrudan aldığımız bu ürünleri kullanıyoruz."

SOSYAL VE EKONOMİK İKİ YÖNLÜ PROJE

'Tarladan Şehre Dayanışma Köprüsü' projesinin sosyal ve ekonomik olmak üzere iki yönlü bir proje olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bir yandan çiftçilerimizi kalkındırırken aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım götürüyoruz. Ürünlerini hak ettikleri fiyata satan, kazanç sağlayan çiftçilerimiz teşekkürlerini iletiyorlar. Sebze, meyve ve diğer ürünleri ulaştırdığımız ailelerimiz hayır dualarını eksik etmiyorlar" dedi.

KAZANDIĞIMIZ PARADAN HİÇBİR KAYBA UĞRAMADIK

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün de yaptığı konuşmada, "Bu proje hem Mihalgazi Belediyesi için hem de Ümraniye'deki son tüketimdeki vatandaşlar için çok güzel bir proje. Üretilen ürünlerin yüzde 90'ı zaten İstanbul pazarına açık bir yer. Biz ürettiğimiz bütün ürünleri zaten İstanbul pazarında satıyoruz. Aracının ortadan kalkmasıyla biz kazandığımız paradan hiçbir kayba uğramadığımız gibi Ümraniye Belediyemiz sayesinde çiftçilerimize nakit ödüyoruz" diye konuştu.

Üretici ve tüketiciye destek; ihtiyaç sahipleri için tarladan şehre yardım eli
Üretici ve tüketiciye destek; ihtiyaç sahipleri için tarladan şehre yardım eli
Üretici ve tüketiciye destek; ihtiyaç sahipleri için tarladan şehre yardım eli
Üretici ve tüketiciye destek; ihtiyaç sahipleri için tarladan şehre yardım eli
Üretici ve tüketiciye destek; ihtiyaç sahipleri için tarladan şehre yardım eli
Üretici ve tüketiciye destek; ihtiyaç sahipleri için tarladan şehre yardım eli

İsmet Yıldırım, Zeynep Akgün, Eskişehir, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üretici ve tüketiciye destek; ihtiyaç sahipleri için tarladan şehre yardım eli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üretici ve tüketiciye destek; ihtiyaç sahipleri için tarladan şehre yardım eli - Son Dakika
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