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Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi - Son Dakika

Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi

25.10.2021 16:30
Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi

MANİSA Salihli'deki üreticiler, bazı illerde ıspanak kaynaklı zehirlenmeler yaşandığı yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi.

MANİSA Salihli'deki üreticiler, bazı illerde ıspanak kaynaklı zehirlenmeler yaşandığı yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi. Üreticiler, çıkan haberlerin ardından ıspanağın fiyatının 1,5 liraya kadar düştüğünü belirtip, çiğ ıspanak yedi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki ıspanak üreticileri, Giresun ve Trabzon'da yedikleri ıspanakların arasına karışan güzelavrat otu nedeniyle zehirlendikleri öne sürülen vatandaşlarla ilgili çıkan haberlerin ardından, ıspanağın kilosunun 5 liradan 1,5 liraya kadar düştüğünü söyledi. Ürettikleri ıspanakların alınmadığını da ifade eden üreticiler, "Biz zehir yetiştirmiyoruz" diyerek çiğ ıspanak yedi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise "Birileri çıkıp 'zehirli ıspanak' açıklaması yapıyor, maalesef çiftçinin ürettiği ürün elinde kalıyor. Salihli Ovası'nda yetişen ıspanak, Türkiye'nin hiçbir yerinde yetişmiyor. Çiftçimiz bilinçli üretim yapıyor. Kullandığı ilaçları il, ilçe tarım ile ziraat odasından bilgi alarak kullanıyor. Ovamızda yetiştirilen ıspanak, sofralarda gönül rahatlığı ile yenebilecek ürünlerdir. Biz bu ıspanağı çocuklarımızla birlikte yiyebiliyorsak, tüm Türkiye gönül rahatlığıyla tüketebilir. Salihli Ovası üreticimiz zehir yetiştirmiyor, pırıl pırıl, gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz, tertemiz ıspanak yetiştiriyor" ifadelerini kullandı.

'YETİŞTİRDİĞİMİZ ISPANAĞI ÖNCE KENDİMİZ TÜKETİYORUZ'Salihli Ovası'nda yaklaşık bin dekar alanda ıspanak yetiştirdiğini anlatan üretici Aydın Turan, "Her ne hikmetse biz tam ıspanak hasadına başladığımız zaman böyle haberler çıkıyor. Bir oyunlar dönüyor. Biz yetiştirdiğimiz ıspanakları sağlıklı bir şekilde yiyebiliyoruz. Ürettiğimiz ürünleri önce kendi çocuklarımıza yediriyoruz, sonra pazarlara sevk ediyoruz. Bu ıspanak zehirli olsa, önce kendimiz zehirleniriz" dedi. Salihli Ovası'nda yetiştirdikleri ıspanakları İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderdiklerini belirten Turan, "Bu ıspanakta herhangi bir ilaç kalıntısı yok. Ispanağa attığımız ilaç, domates, patlıcan ve bibere de atılıyor. Zehirli olsa, yetiştirdiğimiz, domates, biber ve patlıcanlar da zehirli olur" diyerek kameralar karşısında çiğ ıspanak yedi. Tarlada çalışan işçilerden Yıldız Taş ise "Ben 30 yıldır ıspanak işinde çalışıyorum. Her gün evime götürüyorum, pişirip yiyorum. Bazı günler yıkamadan bile yiyorum yine de beni zehirlemedi. Ispanaklar tertemiz" dedi.'BU ISPANAKLAR ZEHİRLİ DEĞİL'10 yıldır ıspanak yetiştirdiğini ifade eden ıspanak üreticisi Osman Akbaş, çıkan haberler nedeniyle bu yıl hasadı gerçekleştiremediklerini ve yetiştirdikleri ıspanakları satamadıklarını söyledi. Akbaş "Bu oyunlara kanmayın, bizim Salihli Ovası'nda yetiştirdiğimiz ıspanaklar gayet sağlıklı ıspanaklardır. İçerisinde herhangi bir yabancı ot, ilaç kalıntısı olmayan, tamamen doğal, saf ve temiz ıspanaklardır. Vatandaşlarımız şunu iyi bilsin, biz zehir değil, ıspanak yetiştiriyoruz. Ürettiğimiz ıspanakları bizler gönül rahatlığı ile yiyebiliyoruz. Bu ıspanaklar zehirli değil, ıspanağı biz 2 yıldır değil, 10 yıldır yetiştiriyoruz" dedi.

- Manisa
Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi
Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi
Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi
Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi
Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi
Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi
Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi
Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi
Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi
Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi
Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi
Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi

Trabzon, Salihli, Manisa, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi - Son Dakika
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