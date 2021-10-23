ÜRETTİĞİ NEYLERİ YURT DIŞINA DA SATIYOR - Son Dakika

MANİSA'da çırak olarak başladığı ney yapımında usta olan Cenk Toplar (39), açtığı atölyede ürettiği neyleri hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiyor. Toplar, Covid-19 tedbirleri kapsamında insanların evlerine kapanması ile birlikte ney satışlarında patlama yaşandığını belirtti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan evli, bir çocuk babası Cenk Toplar, ilkokulu öğrenimi ardından ney ustası Halil Çokyürekli'nin yanında çırak olarak işe başladı. Ustasından 8 yıl boyunca ney yapımı ve üflemenin püf noktalarını öğrenen Toplar, kendi işini kurmaya karar verdi. Ustasından ayrılarak, Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunlu Han'da atölye açan Toplar, büyük ustalıkla yaptığı ürünlerini iç piyasanın yanı sıra, dünyanın farklı ülkelerine gönderiyor.

13 YAŞINDA BAŞLADI

Cenk Toplar, "Çocukken mahallemizde 'Halil Çokyürekli' diye bir abimiz vardı. Hem ney hem de zurna çalardı. Ondan ilham aldım. İlkokulu bitirdikten sonra büyüklerimiz, 'Okuyacak mısın, okumayacak mısın?' diye sordu. Çocuk aklıyla oyunu çok sevdiğimden, okumayacağım cevabını verdim. Çalgıcılık serüvenim başladı. Halil Çokyürekli ustama giderek, neye ve zurnaya gönül verdiğimi söyledim. 13 yaşında onun yanında çırak olarak başladım. 8 sene çalıştım. Askerden sonra kendimi işimi kurmaya karar verdim" diye konuştu.

"1 NEY YAPIMI 3 YIL SÜRÜYOR"

Ney fiyatlarının kalitesine göre 150 ile 1000 TL arasında değiştiğini dile getiren Toplar, "İnsanlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında evlerine kapandı. Bu da haliyle ney satışlarında bir patlamaya neden oldu. Neyin yapım süresi uzundur. Kamışı kestikten sonra 3 yıl bekletiyoruz. Daha sonra güneşin rengini alsın diye, kuruduktan sonra sarartıyoruz. Ondan sonra ney haline getiriyoruz" dedi.

AVRUPA VE ARAP ÜLKELERİNDEN TALEP VAR

Ürettiği neyleri iç piyasada satmanın yanı sıra yurt dışına da sattığını kaydeden Toplar, "Arap ülkelerinden Irak, Katar ve Mısır'a, Avrupa'da ise çoğunluğu Almanya olmak üzere, İtalya, Bosna, Avusturya ve Rusya'ya ney gönderiyoruz. Balkanlar bölgesinden de çok talep oluyor" dedi.