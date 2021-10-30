Urla'da Cumhuriyet Bayramı kapsamında balo düzenlendi - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla balo düzenlendi.

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kadın Komitesi tarafından bir restoranda düzenlenen baloda komite adına konuşma yapan Gülşah Bircan Akpınar, Cumhuriyet'in kadının seçme ve seçilme özgürlüğünü, toplumsal eşitliği ön planda tutan bir yönetim şekli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in, Türk milletine bırakılan en büyük miras olduğunu söyleyen Akpınar, "Türk milletine düşen en büyük görev cumhuriyet ilkelerine bağlı kalmak, onu koruyup yüceltmektir. Biz Türk kadınları olarak ulu önderimizin bizlere vermiş olduğu değer, haklar ve eşitlikler doğrultusunda cumhuriyetimizi ilelebet koruyacağız." dedi.

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan ise Cumhuriyet'e sahip çıkmanın gerçek bir vatanseverlik olduğunu belirterek, "Bugün burada Cumhuriyetin 98. yaşını kutlamak ve Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar devam eden, Cumhuriyet Balosu kültürünü yaşatmak için bir aradayız." dedi.

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu, Urla Belediyesi eski başkanlarından Sibel Uyar da katıldı.